Luego de que se revelara la presunto vínculo del presidente Sebastián Piñera en la compraventa de la minera Dominga -en el marco de los Pandora Papers-, el Ministerio del Medio Ambiente anunció que propondrá la creación de un Área Marina Costera Protegida de Múltiples Usos (AMCPMU), “Archipiélago de Humbolt”, en la comuna de La Higuera.

La iniciativa contempla unas 223 mil hectáreas frente al sistema costero insular de la región de Coquimbo y no limita el desarrollo de la pesca en el sector, siempre y cuando “no dañe los objetos de conservación en virtud de los cuales el área será creada”.

Además, el Ejecutivo adelantó que el proyecto será presentado al Consejo de Ministros por la Sustentabildad (CMS) durante el último trimestre de este año.

Sobre esta iniciativa se refirió el ex ministro del Medio Ambiente, Marcelo Mena, quien en conversación con CNN Chile, analizó los potenciales beneficios de sustentabilidad de esta eventual Área Marina Costera Protegida y la posible cuota de consecuencia política en la que se enmarca esta decisión del gobierno.

“Esta zona que ha sido hace mucho tiempo amenazada por actividades portuarias, al mismo tiempo ha habido una comunidad científica que ha estado proponiendo que se conserve, que tenga un estatus de conservación que (no necesariamente) impida cualquier tipo de actividad, sino que más bien se limiten para mantener estos objetos de conservación”, señaló la ex autoridad.

Asimismo, Mena detalló que organizaciones activistas como Oceana han planteado un total de 3 mil kilómetros, mientras que la actual propuesta es de casi de 2 mil kilómetros cuadrados y la propuesta realizada durante la administración de Michelle Bachelet -cuando él era ministro- se acercaba a los 1.200 kilómetros cuadrados.

En esa línea, el ex secretario de Estado explicó que existen principalmente dos tipos de áreas protegidas: las de múltiples usos, como plantea el Gobierno para la zona de Archipiélago de Humboldt, y los parques marinos, que no permiten ningún tipo de actividad extractivista y son de protección absoluta.

“En este caso tendría que quedar en el decreto estipulado explícitamente qué tipo de actividades no se podrían realizar. Yo creo que corresponde, a la luz de los hechos, que el tipo de actividades (que se permitan) tienen que ser compatibles con el objeto de conservación. No pueden ser con puertos ni minas en la cercanía“, aseveró el actual director del Centro de Acción Climática de la Universidad Católica de Valparaíso.

Por otro lado, el ex ministro recordó que hacia el final de su gestión se lograron establecer ocho parques nacionales, incluido el Parque Patagonia que significó el traspaso de 45 mil kilómetros cuadrados de mano de la Fundación Tompkins y una red de parques marinos y áreas protegidas que suman cerca de 1,3 millones de kilómetros cuadrados, pasando a proteger del 4% al 42% del mar de Chile.

En ese contexto es que Mena plantea que zanjar la protección de la zona en La Higuera quedó pendiente por una falta de tiempo en pleno proceso de traspaso de gobierno. Sin embargo, fue en esa época que se citó de manera extraordinaria un último Consejo de Ministros, en donde la creación del área protegida quedó estipulada, pero sin el trazado de dicha zona.

“Siempre hay diferencias con esa zona, hay algunas bastante documentadas y visibles con respecto a lo que pasó con Dominga. En este contexto nosotros dejamos pendiente el trazado y 3 años después (…) este trazado se anuncia que se va a terminar, lo que es una buena noticia (pero) nuevamente, mala porque se hace por razones que no son de motivación necesariamente de la conservación, sino que más bien, para salir de un problema político que se le creó al presidente“, sentenció el especialista en materia ambiental.

Mena señaló que el acuerdo sobre la extensión del área protegida durante su gestión no se pudo zanjar, debido a la negativa del ministro de Economía de ese entonces, Jorge Rodríguez-Grossi, ante la posibilidad de que una zona de exclusión total pusiera en riesgo el desarrollo de las actividades pesqueras.

“Estábamos con las cajas embaladas, estábamos con los pendrives listos para traspasar, nos estábamos reuniendo con las siguientes autoridades y por tanto no hubo tiempo. Entendiendo, y yo lo dije públicamente en ese momento, que un pingüino de Humboldt no tiene por qué valer más o menos después del 11 o 10 de marzo. Esos son patrimonios de la naturaleza que debemos resguardar y esperaba que continuara esa área protegida”, clarificó el ex ministro Mena.

En tanto, el experto medioambiental explicó que pese a no alcanzar a zanjar la zona protegida en La Higuera, una vez asumido el mando, el presidente Piñera pudo perfectamente haber retomado la discusión y haberle pedido a su respectivo Consejo de Ministros que resolviera el caso.

“Lo que decidió (Piñera) en ese momento fue abandonar la defensa del Servicio de Evaluación Ambiental con respecto al actuar del Consejo de Ministros. Mucha gente no entendió lo que significaba eso, pero en la práctica estaba restándole el apoyo al rechazo y tácitamente dándole apoyo al proyecto Dominga (…) En agosto el Comité de Evaluación Regional del presidente Piñera aprueba ese proyecto a pesar de que está judicializado y por tanto demuestra que mantiene ese conflicto de interés que ha habido“, reflexionó la ex autoridad.