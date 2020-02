En este nuevo capítulo de Empresas 2050, Matilde Burgos entrevistó a Marcela Bravo, gerenta general de Acción Empresas, organización que promueve la sostenibilidad, las buenas prácticas y los derechos humanos en el ámbito empresarial, temas especialmente vigentes en el contexto de crisis social que vive Chile.

Luego del 18-O hay preguntas que las grandes empresas tienen que hacerse sobre su relación con las comunidades, su contribución social y el papel que juegan en medio de la crisis.

En este sentido, la gerenta de Acción Empresas plantea que las grandes compañías deben hacerse preguntas sobre los términos de las relaciones con sus colaboradores y proveedores, también. Saber si hay una transacción justa en los acuerdos con sus públicos internos y externos, basados en el trato digno y transparencia, es decir, preguntarse si están generando valor a sus públicos de interés.

“Tú no puedes precarizar el trabajo haciendo que un tercero te entregue ese trabajo. Tú lo haces porque no es tu experiencia pero no porque quieras precarizar el trabajo, y por lo tanto tienes que estar dispuesto a pagar lo que pagarías dentro de tu empresa a pagarlo afuera, solamente estás pagando esa experiencia que no tienes adentro de tu empresa, no porque te salga más barato afuera”, dijo.

Temas como la responsabilidad social empresarial (RSE) y la sostenibilidad, muchas veces se confunden y se asocia a la “buena onda” de la empresa, pero ambos conceptos van mucho más allá de donaciones o acciones sociales externalizadas.

“Se entendió que la sostenibilidad tiene que ver con el core del negocio, es cómo la empresa hace el negocio. Es decir, cómo se relaciona con sus proveedores, cómo cuida el medio ambiente en las decisiones que toma. Cómo se relaciona con sus propios colaboradores, con los clientes. Y por lo tanto, se entendió que no es parte de un área, no es con la plata que me sobra cómo hago algo sino que cómo hago el negocio de una manera distinta que finalmente sea sostenible”, explicó.

Un modelo que ya se aplica en países desarrollado es hacer parte a los empleados con participación en las utilidades, más allá de los bonos que algunas compañías establecen. Sobre este aspecto, Bravo hizo énfasis en la fijación de metas.

“En general, lo que sí está instalado en las empresas actualmente grandes, es fijación de metas, porque la empresa se plantea cumplir ciertas metas, en muchos ámbitos, no solo en lo económico y estas metas van decantando hacia todos los trabajadores. Y por lo tanto en la medida que nos vaya bien cumpliendo esas metas, todos están fijados al bono que van a aspirar”, aseguró.

La diversidad es uno de los aspectos que Acción Empresas destaca como parte de ese valor agregado que deben generar las compañías y eso pasa por incorporar nuevas visiones y áreas de experiencia, dejar de contratar al que “se aparece a mí”, dijo.

“Escuchar a otros para que las decisiones sean mucho más innovadoras, con distintos ángulos, entendiendo además que en la población afuera hay diversidad y por lo tanto, si en una empresa la hay también, las decisiones van a ser mejor. Bueno, esa diversidad que hoy día, yo creo que cobra más relevancia que nunca porque nos dimos cuenta que, efectivamente, el hecho de estar todos iguales no nos hizo ver a los demás”, sostuvo la gerenta.

Fijar metas es parte de lo que promueve Acción Empresas, incluso en el tema de la diversidad. “Lo que buscamos es que avancen efectivamente en eso, en que se pongan metas de incorporación de mujeres, de personas con discapacidad. Uno no puede quizás toda la diversidad, pero al menos hay focos, hay empresas que dicen mira, yo voy ha hacer inclusión de personas con discapacidad, no solo por ley, hay varias que ya tienen más de lo que les exige la ley porque, de verdad lo ven como un valor”, agregó.