“Las empresas se deben a sus dueños”: Sebastián Aguirre explica los intereses de las AFP en la reforma de pensiones

El periodista de CNN explicó que "a las AFP no necesariamente les interesa subir las pensiones. Porque si las pensiones suben o bajan, eso no determina necesariamente sus utilidades".

Uno de los principales focos de discusión de la reforma previsional dice relación con el 6% adicional de cotización individual. Si bien existe consenso en aumentar el porcentaje de imposición para mejorar las pensiones, todavía no hay un acuerdo definitivo entre el Gobierno y la oposición en torno a este tema.

Uno de los gremios que ha buscado influir en este debate es el de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), lo que generó una polémica con La Moneda en los últimos días. Esto, luego que la ministra del Trabajo, Jeannette Jara calificara como una “minutita” un documento elaborado por la Asociación de AFP que cuestionaba la reforma impulsada por el Ejecutivo.

En medio de estas declaraciones, el periodista de CNN Chile, Sebastián Aguirre, reflexionó en torno a los intereses que buscan defender las empresas, y en este caso, los intereses de las AFP.

“La Asociación de AFP es un gremio súper poderoso, que incluye a la mayoría de AFP. No todas, porque AFP Uno no forma parte de este gremio. Pero participa activamente en el debate, no tiene un rol marginal en ese sentido. Lo hace de forma perfecta y completamente legal pero quizás no tan transparente”, destacó.

Del mismo modo, aseguró que “se han levantado algunas campañas, por ejemplo, la que dice ‘Yo quiero elegir’. Hay spots en televisión, en radio y en diarios. Lo que busca es defender que el 6% de cotización adicional de la reforma vaya directamente a las cuentas de los trabajadores. Con argumentos técnicos también. Dicen que los ahorros son de los trabajadores, que hay heredabilidad sobre ellos, la libertad de elección. Usan varios conceptos, pero no necesariamente se transparenta quiénes están detrás de esta campaña”.

Intereses de las AFP versus intereses de los trabajadores

En esa misma línea, Aguirre señaló que “no están alineados, necesariamente, los intereses de las AFP con los intereses de los cotizantes. Las AFP lo intentan plasmar de esa forma. Y, de alguna manera, su mensaje es ese, que ellos son los defensores de los derechos de los trabajadores“.

“Pero eso no es así. Las AFP son empresas. Empresas muy rentables, por lo demás. Y cada una de esas empresas se debe a sus dueños. Son accionistas mayoritarios en algunos casos, grupos internacionales o accionistas minoritarios. Pero la Ley de Sociedades Anónimas de nuestro país establece claramente que los directorios deben defender el interés de la organización, ni siquiera el interés de quienes ellos representan. Y ese no es otro que ganar plata”, recalcó.

Además explicó que “a las AFP no necesariamente les interesa subir las pensiones. Porque si las pensiones suben o bajan, eso no determina necesariamente sus utilidades. Ellos cobran una comisión que se cobra por el sueldo bruto imponible de cada uno de los trabajadores”.

“Por lo tanto, cuando ellos plantean que el 6% tiene que ir a cuentas individuales, ¿están defendiendo realmente el interés de todos nosotros o el de ellos? Dado que tendrían la posibilidad de administrar más recursos y, con eso, más poder político y económico“, sentenció.