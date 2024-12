“La regularización es premiar”: Kaiser propone expulsar a 200 mil migrantes y construir campamentos de confinamiento

Johannes Kaiser, diputado independiente, expuso en CNN Prime sus propuestas en materia migratoria con miras a las próximas elecciones presidenciales.

Consultado por la periodista Mónica Rincón, si está de acuerdo en avanzar hacia una regularización acotada por parte del Gobierno, sin titubeos, respondió que “no es partidario” de esta medida, ya que “quienes ingresan ilegalmente a nuestro país están violando nuestra ley de extranjería”.

Desde su punto de vista, comentó: “La regularización lo único que hace es premiar una acción ilegal. Eso no corresponde y genera costumbre. Cuando usted no castiga ciertas conductas que son poco deseables, hay otra gente que incurre en esas prácticas al ver que no existe ninguna sanción”.

En esa misma línea, al ser consultado sobre sus propuestas en esta temática como precandidato a la presidencia, expuso que “la solución con las personas de origen venezolano que han entrado ilegalmente a nuestro país y que se encuentran en situación irregular es el confinamiento en campamentos de refugiados. No hay otra”.

Por otro lado, respecto a los ciudadanos que se encuentran de manera regular en el país y poseen residencia permanente, planteó que “si están pagando impuestos, tienen derecho a voto”.