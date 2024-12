Kaiser afirma que Matthei tiene cuentas pendientes con la “derecha económica” y “no es independiente” por sus equipos

El diputado independiente conversó en CNN Prime sobre sus aspiraciones presidenciales y abordó la figura de Evelyn Matthei, dejando claro que la diferencia que tiene con ella es que "no le debe nada a nadie".

Johannes Kaiser, diputado independiente, conversó en CNN Prime, acerca sus planes de presentarse como candidato para enfrentar las próximas presidenciales.

En cuanto a sus medidas que se implementaría si llegará a La Moneda, la periodista Mónica Rincón le preguntó sacaría el Ministerio de la Mujer, el legislador respondió que “lo eliminaría, lo transformaría en una subsecretaría”, ya que desde su perspectiva es “es demasiada burocracia y el dinero que tú gastas en burocracia es dinero que no llega en servicio a la gente y no llega a las mujeres”.

En cuanto a definiciones políticas, se le consultó si considera más a la derecha del fundador de Partido Republicanos. Sobre este punto profundizó que es complejo contestar esa pregunta cuando se analiza linealmente.

“Soy bastante más liberal que José Antonio Kast”

“En ciertas materias soy bastante más liberal que José Antonio Kast en otras soy más duro, si lo puedo decir así. También soy más liberal a veces que algunos de RN, como lo vimos por ejemplo en la ley de inteligencia, entonces es difícil ordenarnos de esa manera tan sencilla”, argumentó.

Respecto a la carrera por el sillón presidencia, desde su perspectiva por qué considera que sería una mejor alternativa que Kast y Evelyn Matthei, en ese sentido, aseguró que es un “poco más joven” y que están representando las ideas correctas para sacar el país adelante y mayor disposición a la negociación, pero sin entregar ciertos principios.

En cuanto a la posible carta presidencial de Chile Vamos, reconoce que es una mujer fuerte. Sin embargo, la conductora de CNN Chile le pidió explica a qué se refiere con tener más disposición para llevar hasta el final sus ideas, y planteó: “Yo no le debo nada a nadie”.

—¿Y a quién le debe algo Evelyn Matthei?

—Toda la derecha chilena, de alguna manera, tiene relaciones con los grupos económicos que controlan nuestra economía y en ese sentido han sido más blandos de lo que debieron haber sido en muchas materias.

—¿Qué tipo de relaciones?

—El financiamiento político de parte de los grupos empresariales siempre ha estado ahí. Nosotros somos el partido del conde Javier Humberto, no tenemos donde caernos muertos y no estamos muy interesados tampoco. La verdad es que no estamos tampoco extremadamente interesados en generar relaciones de dependencia que después se traduzcan en hacer mala política.

—¿Entonces usted cree que no tendría la suficiente independencia?

—Hay límites, depende esencialmente de lo que son sus equipos y sus equipos no son 100% independientes.

Y en el caso de que no pudiese presentarse como candidato, cuál sería su mejor opción, concluyó: “Yo creo que José Antonio Kast haría una buena presidencia”.