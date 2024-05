El diputado Andrés Jouannet (Amarillos) insistió en que se reponga la cuestionada indicación sobre justicia militar que fue declarada inadmisible en la Cámara Baja en el marco del debate de las reglas de uso de la fuerza (RUF).

En entrevista con CNN Chile, al parlamentario acusó falta de objetividad de ciertos fiscales del Ministerio Público que “opinan políticamente”: “Ahí exponemos a los militares y a Carabineros a una situación de indefensión“.

Acusa falta de objetividad de fiscales

Consultado sobre si los tribunales civiles no dan garantías suficientes, afirmó que “cuando tú tienes fiscales que opinan políticamente, que por redes sociales emiten opinión contra Carabineros, esos fiscales no son objetivos. Ahí exponemos a militares y Carabineros a una situación de indefensión”.

“El Ministerio Público tiene que ser impoluto, no puede tener ni una sola mancha (…), tiene que dar garantías de seguridad a todos. El Ministerio Público no puede hacer política, (los fiscales) no pueden opinar políticamente”, agregó el diputado.

“Los militares tienen miedo”

Jouannet insistió en la necesidad de reponer la indicación, ya que los militares “no actúan porque tienen miedo. Dicen ‘¿quién nos va a defender después?, nos mandan a la Araucanía o al norte y si nosotros matamos a alguien, ¿quién nos defiende?, quedamos presos'”.

En esa línea, negó que el proyecto promueva la impunidad. “Es solo en cuatro momentos: (…) para militares en caso de estado de excepción, de reguardo de frontera, de reguardo de infraestructura crítica y en el caso de las elecciones”, detalló.