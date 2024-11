José Antonio Kast y crisis de seguridad: “Creo que a Carolina Tohá le queda poco tiempo” en el Ministerio del Interior

En entrevista con CNN Chile Radio, el líder del Partido Republicano afirmó que una eventual salida de Tohá ayudaría al combate contra el crimen organizado.

“Yo creo que a Carolina Tohá le queda poco”.

Con esas palabras, José Antonio Kast, abordó en entrevista con CNN Chile Radio la situación de los ministros de gobierno en medio de la crisis de seguridad que afecta al país.

El líder del Partido Republicano recordó las acusaciones constitucionales presentadas por la bancada de la colectividad contra exautoridades del Ejecutivo, como Izkia Siches o Giorgio Jackson, las que no prosperaron.

Sin embargo, apuntó a que actualmente “ninguno de ellos está. Y Carolina Tohá yo creo que le queda poco tiempo”. Consultado sobre si debiera salir del cargo, respondió queuna eventual salida de Tohá ayudaría al combate contra el crimen organizado.

“El presidente dice ‘yo voy a quedarme con todos mis ministros’. No sabemos si porque no tiene reemplazos o porque quiere dar una muestra de fuerza frente a su sector político, pero esto no resiste ningún análisis”, opinó.

A su juicio, “por supuesto” que una eventual salida de Tohá ayudaría al combate contra el crimen organizado.

¿Quién podría ser un reemplazo de la actual ministra? De acuerdo a Kast, un buen remplazo podría haber sido el actual subsecretario del Interior, Luis Cordero.

“Iba camino a, le estaban preparando, para poder ser ministro del Interior. Creo que habría sido razonable que Cordero fuera en el camino a ser ministro (…) Pero claramente se necesita un cambio radical y que llegue una persona con mano dura”.