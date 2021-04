Continúa la polémica en torno al tercer retiro de fondos, luego que el gobierno anunciara que presentará un requerimiento ante el TC y se reuniera con los timoneles de Chile vamos para discutir sobre el tema.

Al respecto, el ex ministro del Interior, Jorge Burgos, indicó que “no hay duda que es una decisión muy difícil y que tiene fundamentos”, sin embargo, señaló que “no era necesario llegar al Senado con el requerimiento presentado”.

“Yo hubiera abierto, antes de un requerimiento, una negociación sobre cómo financiamos un equivalente al tercer retiro”, expresó, añadiendo que tiene la impresión de que el gobierno tuvo mal juicio respecto a los votos que tendría el proyecto en la Sala. “Creyó que había alguna posibilidad de negociar con el requerimiento presentado”, sostuvo en conversación con CNN Chile.

Asimismo, calificó como “innecesaria” la carta que publicó el comité político para respaldar el requerimiento ante el TC. “Lejos de crear una sensación de unanimidad, deja una sensación de que fue necesaria por alguna discusión que hubo al interior”, afirmó.

En ese sentido, dijo que el equipo político del presidente Piñera “ha hecho un esfuerzo importante, pero muestra ciertas situaciones de debilidad, atendida a las circunstancias que vive el país”.

“Puede ser que le falte algo de experiencia al comité político, desde el punto de vista de la relación particularmente con el poder Legislativo, que está más complejo que antes también”, agregó.

En cuanto a la gestión de Rodrigo Delgado, aseguró que “las redes que tiene son distintas a las propias de un ministro del Interior y eso probablemente se ha notado en algunas cosas. Yo hubiera nombrado a un ministro de otras características, de más carrete político, de más relación con el Congreso. Pudo haber buscado algún senador, diputado”.

Sobre las advertencias de la oposición de ingresar una acusación constitucional contra el presidente Piñera a causa del requerimiento, el también ex titular de Defensa fue enfático en condenarlo.

“Lo encuentro muy malo. No contribuye en nada al ambiente complejo que estamos viviendo. Crispa las cosas y se intenta ocupar un instrumento de manera torcida, porque no hay ningún fundamento que justifique, ni de cerca, la presentación de una acusación. No se da ninguna de las condiciones. Me parece malo, da cuenta de una política que se ha puesto crispada, compleja. Le hace muy mal al país”, sentenció.