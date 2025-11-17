Jefe de campaña de Kaiser sobre la relación entre el Partido Nacional Libertario y Demócratas: “Ellos tienen que sincerarse primero”

El jefe de campaña de Johannes Kaiser, Cristián Labbé, profundizó en Tolerancia Cero en la relación entre el Partido Nacional Libertario y Demócratas tras el resultado de las elecciones presidenciales y los desafíos de la segunda vuelta en la oposición.

El jefe de campaña del Partido Nacional Libertario, Cristián Labbé, se refirió en Tolerancia Cero a la convivencia política dentro de la oposición tras los resultados de las elecciones presidenciales y parlamentarias.

“Cuando el presidente de Evópoli (Juan Manuel Santa Cruz) dice que le duele la guata votar por Johannes Kaiser o por José Antonio Kast, tendrá que hacer su mea culpa. ¿Cómo voy a salir a bailar con alguien a quien le duele la guata bailar conmigo?”, planteó.

En esa línea, sostuvo que es importante que “se sincere y, a lo mejor, que se vaya con Demócratas altiro y se quede en la centroizquierda”. Además, abordó los dichos del senador de Demócratas, Matías Walker, respecto al rechazo que manifestó en su momento hacia la candidatura de Johannes Kaiser.

“Ellos se tienen que sincerar primero o retrotraerse para que nosotros sepamos si jugamos o no jugamos”, cerró.