El intendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara, afirmó que la cuarentena total en el Gran Santiago “es un desafío histórico, es el desafío de salud más importante que ha tenido la ciudad en su historia”.

Este viernes, más de seis millones y medio de personas tienen que estar confinadas en sus hogares como medida sanitaria para contener la propagación de la pandemia del COVID-19.

Por lo mismo, el intendente Guevara aseguró que uno de los mayores desafíos es que “las cadenas alimenticias tienen que funcionar, los supermercados, almacenes, las ferias, deben funcionar, también una parte de la actividad financiera y la cadena de salud”.

Asimismo, afirmó que la cantidad de días o semanas en que una comuna esté bajo la medida de cuarentena, sólo depende de los vecinos.

“No cuando lo diga el ministro de Salud, ni la autoridad sanitaria ni el gobierno. Cuando los vecinos guarden la cuarentena, se preocupen del distanciamiento y no andan vitrineado en la feria u organizando fiestas o reuniéndose en cumpleaños, esa comuna va a salir antes que una comuna donde ocurre todo lo contrario”, aseveró.

Además, dijo que “no miremos el cielo esperando que el ministro nos diga cuándo vamos a salir, vamos a salir cuando esos vecinos quieran salir, porque han participando activamente de las medidas”.

En el mismo punto, sostuvo que no sabe el periodo que durará el confinamiento, puesto que “no puedo predecir el comportamiento de los vecinos”.

Consultado por el progresivo aumento de casos en la RM, el intendente instó que “si tengo alguna responsabilidad, no tengo problemas en asumirla, no me imagino cuál podría ser. Nosotros lo que hacemos es implementar de la mejor manera las medidas sanitarias que determina la autoridad”.

En cuanto a la capacidad de implementos para enfrentar la pandemia, Guevara declaró que el Ejecutivo “ha dicho que van a existir los medios en la medida que se necesiten. Si el gobierno no hubiese hecho la pega, hoy estaríamos como en Italia o en España”.

Finalmente, indicó que “la capacidad de camas UCI ha sido incrementada, la cantidad de ventiladores se ha triplicada respecto a lo que teníamos en enero”.

