A mediados del 20 de enero, el senador PPD Felipe Harboe podría renunciar a su cargo en la Cámara Alta para dar inicio a su proceso de postulación como candidato a la Convención Constitucional (CC). Según señaló a CNN Chile, la fecha concreta se definirá una vez que “el Servel autorice mi candidatura”.

Sin embargo, esta noticia no estuvo exenta de problemas y críticas, ya que el propio legislador denunció haber recibido dos amenazas de muerte tras el anuncio de su postulación al proceso constituyente.

Candidatura a la CC

De acuerdo con Harboe, dicha decisión “responde a un proceso de reflexión muy profunda que vengo llevando a cabo, con mi familia también, a partir del estallido social. Yo creo que el 18 de octubre tuvo un remezón muy fuerte (…). Me preguntaba qué había hecho yo para que se llegara a eso, qué podría haber hecho para evitarlo y cuáles son las transformaciones que se requieren de verdad”, explicó.

“Uno de los temas relevantes que tomé como decisión fue que yo estoy en política porque tengo una vocación transformadora, porque quiero transformar mi país”, agregó.

Además definió las áreas de pensiones, descentralización, educación y acceso a la salud como los principales a tratar, pero que “cada vez que el Congreso intenta hacer estas transformaciones, se encuentra con esta camisa de fuerza que es la Constitución“.

Por eso, “si yo tengo vocación transformadora y el Congreso hoy día, por más que quiera, no está siendo la instancia transformadora. Bueno, la Convención Constitucional que ayudamos a gestar entre muchos y muchas, va a ser la instancia para transformar el país“, concluyó.

Además, el senador apuntó contra quienes criticaron su decisión y señaló que “no me parece adecuado que gente que se dice independiente y supuestamente tiene buenas prácticas, a la hora de participar quieran censurar antes“. “Quédense tranquilos porque haré campaña, y si la gente me elige fantástico, y si no me elige, bueno, es la gente. Pero a mí no me parece que algunos se pretendan erigir como los que pueden definir quiénes pueden participar o quién no“.

Lista única

El senador Harboe también apuntó contra el Partido Comunista (PC), luego que éste no quisiera sumarse a las reuniones encabezadas por partidos de la oposición para definir una eventual lista única de cara a la Convención Constitucional.

Sobre esto, el legislador aseguró que “el Partido Comunista está en otra, del momento en que el PC defiende a Maduro y dice que no hay violaciones de derechos humanos, es otro tema, está en otro carril“.

“La historia se encarga al final del día de juzgar”, indicó. Pero además agregó que “los grandes estadistas, los líderes políticos de verdad, tienen la capacidad y estatura para distinguir entre las legítimas diferencias de forma y la necesidad de llegar a acuerdos de fondo cuando se trata de discutir justamente el modelo social de los próximos 30 ó 40 años” y “el candidato comunista no ha estado a la altura de eso”, sentenció contra Jadue.