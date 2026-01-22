Guillermo Ramírez no cierra la puerta a eventual incorporación del PNL a Gobierno: “Echo de menos su presencia” en el gabinete

El diputado y presidente de la UDI también señaló que aún existen espacios para que el Partido Nacional Libertario se integre al futuro gobierno, descartó un cuoteo político en el nombramiento de subsecretarios y respaldó el estilo comunicacional del próximo ministro de Agricultura, Jaime Campos.

El diputado y presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, defendió este jueves la conformación del gabinete del presidente electo José Antonio Kast y descartó que haya existido desinformación en torno a su anuncio.

Según explicó en congregación con CNN Prime, el diseño del equipo responde a una estrategia política orientada a ampliar apoyos en el Congreso y asegurar gobernabilidad.

Ramírez reconoció que “echo de menos la presencia del Partido Nacional Libertario (PNL)” en el gabinete, aunque subrayó que las conversaciones aún no están cerradas.

A su juicio, todavía existen espacios para que esa colectividad se integre al próximo gobierno.

“Las conversaciones no terminan hasta que terminan. No doy por cerrada la puerta de que se integren en Subsecretarias o Delegaciones Presidenciales”, afirmó, agregando que no da por cerrada la puerta a un eventual acuerdo.

El timonel de la UDI sostuvo que la conformación del gabinete es “un esfuerzo por reunir un abanico lo más amplio posible” de fuerzas políticas, considerando que el futuro gobierno no contará con mayoría ni en la Cámara de Diputadas y Diputados ni en el Senado.

En ese contexto, remarcó que lograr consensos será clave para “aprobar proyectos de ley” y expresó su expectativa de que el diálogo con el PNL pueda llegar a buen puerto.

“El espacio está abierto para todos los que quieran aportar”, señaló Ramírez, quien además destacó la relevancia de la experiencia en la gestión pública.

“Ojalá las conversaciones con el PNL llegue a buen puerto”, señaló.

Respecto al proceso de nombramiento de subsecretarios, el diputado descartó que exista un reparto de cargos entre partidos.

“No veo a Kast imponiendo nombre de subsecretarios, pero tampoco lo veo desentendiéndose del nombramiento (…) aquí no habrá cuoteo político”, aseguró.

Declaraciones de Jaime Campos

Consultado por el tono de algunas declaraciones de futuras autoridades, Ramírez se refirió al próximo ministro de Agricultura, Jaime Campos.

Si bien recalcó que los ministros deben actuar con prudencia, defendió su estilo comunicacional.

“Jaime Campos es una especie de placer culpable. Cuando lo oigo lo encuentro creativo y directo. Muchas veces ese tipo de declaraciones me atraen. Obviamente que los ministros tienen que ser prudentes y no pasarse de la raya, hasta ahora el ministro Campos no lo ha hecho”, puntualizó.