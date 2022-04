En la jornada de este lunes, el gobierno regional, la Superintendencia de Servicios Sanitarios, la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior (Onemi) y Aguas Andinas lanzaron un protocolo para el racionamiento hídrico en la cuenca de Santiago, Región Metropolitana.

Para profundizar en este tema, CNN Chile conversó con el gobernador de la RM, Claudio Orrego, quien aclaró que si bien el mayor consumo lo realizan otros rubros, es importante limitar el consumo humano de agua.

“En la Región Metropolitana el principal consumidor es la agricultura con un 68%, después el humano con un 22% y luego con un 9% el sector industrial, pero este es un protocolo para el consumo humano. Hay otra medida que tenemos que trabajar para enfrentar la escasez hídrica. Pero eso no significa que los ciudadanos no tengamos que hacer una contribución cambiando los patrones de consumo“, explicó.

En esa misma línea, adelantó que es posible que, si este invierno no llueve, este protocolo se implemente este año. “Es importante tener un plan para enfrentar la sequía. Es un conjunto de factores que no sabemos cuando pueda ocurrir. Pero no podemos descartar que en los próximos 12 meses, si es que no llueve este invierno, tengamos que aplicar el racionamiento. La idea es trabajar ahora para evitar el racionamiento mañana“, anticipó.

A su vez, señaló que la activación de este proceso “tiene que venir de la Superintendencia de Servicios Sanitarios“.

Por último, enfatizó en que responsabilidad de todos los actores de proteger el uso de agua en la región. “Aunque aún tengamos agua estamos en una crisis y queremos que todos los actores entendamos que tenemos un rol que jugar para cuidar el agua de todos. Porque Santiago sin agua se muere”, concluyó.