La convencional Adriana Ampuero presentará una denuncia ante el comité de Ética de la Convención Constitucional (CC) en contra de su par Katherine Montealegre (UDI), luego de que esta le dijera que tiene un “pequeño cerebro”.

Todo comenzó luego de que Ampuero defendiera la elección de escaños reservados, previamente cuestionada por Montealegre. “Bajo el argumento que da ella, denostando el voto de los escaños reservados, entonces el voto de la señorita Montealegre debería valer la mitad, pues entró por corrección de género”, dijo.

“Suena feo a la inversa, ¿cierto? Bueno, entonces no usen argumentos que a ustedes les indignarían (…) Todos tenemos el legítimo derecho de estar aquí, opinar y votar, incluidos ustedes. Además, fuimos electos según las normas que el Congreso acordó con beneplácito de todos los sectores políticos, incluido el suyo, así que, por favor, cerremos este debate irrespetuoso”, agregó Ampuero.

En respuesta, la convencional Montealegre señaló que “toda mi vida he sido contraria a la paridad de género y salir elegida por ella no fue mi opción”. “¿Saben por qué soy contraria a la paridad? Porque después otros de pequeño cerebro, como la convencional Ampuero, se creen con el derecho a decirle a una mujer que salió por cupo y no por sus capacidades. Incluso sacando 200 votos menos que el convencional que me cedió el cupo”.

Kate Montealegre hoy en la CC: "Otros de pequeño cerebro como la convencional (Adriana) Ampuero". Gran nivel del debate pic.twitter.com/AOOECbbBcw — Nicolás Oyarzún (@nicolasoyarzun1) April 11, 2022

Montealegre recalcó que es contraria a la paridad de género, ya que “no tengo que atacar a otra mujer para existir y hacerme escuchar. No se preocupe señora convencional Ampuero, yo hago mi trabajo y usted hágalo en la medida de lo que a usted le corresponde”, cerró.

Denuncia ante el Comité de Ética

“He sido agredida por la convencional Montealegre en el pleno de la Convención solo por defender su derecho a estar aquí por paridad de género y equipararlo al derecho de los escaños reservados (…) me insultó llamándome convencional ‘de pequeño cerebro’, señaló Ampuero a través de Twitter.

La egresada de derecho en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV) sostuvo que “este tipo de ofensas entre convencionales no es admisible en el órgano constituyente ni en ningún otro. Habla muy mal de ella en su rol y, por el mismo motivo, presentaré una denuncia ante el Comité de Ética”.

He sido agredida por la convencional katherine montealegre en el pleno de la #convención. Solo por defender su derecho a estar aquí por paridad de género y equipararlo al derecho de los escaños reservados para estar aquí, me insultó llamándome convencional “de pequeño cerebro”. — 🍃 Adriana Ampuero #Constituyente D26 (@AmpueroAdriana) April 11, 2022

“Con sus insultos no solo me agrede personalmente a mí, sino que utiliza un insulto machista históricamente empleado hacia las mujeres para ser silenciadas. Agradezco a mis compañer@s convencionales por el respaldo y solidaridad transversal”, añadió.

“Soy egresada de derecho de una de las mejores universidades del país, hablo tres idiomas, soy hija, tía, dirigente territorial. ¿Me hace eso una mujer valiosa? No. El valor está en la decencia, en el respeto al prójimo, en los valores humanos. No hay insulto que me vaya a silenciar”, zanjó.

Diversos convencionales manifestaron su apoyo a Ampuero, incluida Cristina Dorador, quien escribió un mensaje en Twitter: “Toda mi solidaridad a la compañera convencional Ampuero, quien fue agredida verbalmente por personas que solo emiten discursos de odio en la CC. La violencia contra las convencionales se da en todos los espacios y formas, no estamos solas”.