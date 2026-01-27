Fiscal Lorena Parra por Caso Audios y el rol que jugó el celular de Hermosilla: “Fue una caja de Pandora que no se ha cerrado aún”

El denominado “Caso Audios”, cuyo principal protagonista es el penalista Luis Hermosilla, entró en su decisiva etapa, ya que el Ministerio Público cerró formalmente la indagatoria.

A poco más de dos años desde el inicio del caso, la Fiscalía Metropolitana Oriente cerró la investigación y se alista para presentar la acusación, llevar a los diversos imputados a juicio y solicitar las penas respectivas.

La causa, que estalló tras la divulgación de un audio en el que se aludía a eventuales sobornos a funcionarios públicos, se transformó en uno de los mayores escándalos de los últimos años, con ramificaciones que impactaron no solo al mundo empresarial y legal, sino también al propio Poder Judicial.

En entrevista con Mónica Rincón en CNN Prime, la fiscal Regional Metropolitana Oriente, Lorena Parra, y el fiscal adjunto de la Fiscalía de Alta Complejidad y Crimen Organizado de la Fiscalía Metropolitana Oriente, Juan Pablo Araya, analizaron los alcances del caso y lo que se viene.

Entre otras cosas, los fiscales descartaron la posibilidad de una salida alternativa en caso de que los involucrados, entre ellos el abogado Hermosilla, no acepten el delito de soborno. “Las penas que se piden son importantes (…), son penas privativas de libertad, altas porque son muchos los delitos“, sostuvo Parra.

“En el caso de Daniel Sauer, si sumamos, porque son varios delitos, (…) serían 20 años, mientras que en el caso de Leonarda Villalobos, 18 años, y en el de Luis Hermosilla, 14 años. Esa es la pretensión nuestra, y esperamos que el tribunal la acoja”, agregó la fiscal respecto a los años que pedirán.

“Esperamos probar los hechos, estos delitos en el juicio oral, y que sean condenados a penas privativas de libertad. No es una cuestión que dependa de nosotros”, sostuvo, aunque afirmó que tienen la expectativa de conseguir los años solicitados para cada uno de los involucrados.

Por otra parte, Araya concuerda en que el celular de Hermosilla fue una especie de “caja de Pandora”. “Efetivamente, sí. Todas las investigaciones que se han realizado, todos los antecedentes que se obtuvieron de él, no solo por nuestra fiscalía, sino que también por otras, efectivamente dieron cuenta de que había una situación bastante compleja“.

“Sí, fue una caja (de Pandora) absolutamente, no hay ninguna duda, pero creo que lo más importante es que la caja de Pandora se abrió“, agregó Parra, abriendo la puerta a que salgan nuevas cosas de ella: “hay tantas otras aristas porque en el fondo empieza con este celular, pero en las otras fiscalías han incautado otros dispositivos, otros teléfonos de otras personas, y podrían seguir apareciendo nuevas aristas. Yo creo que no (se ha cerrado aún la caja de Pandora)“.

Mira la entrevista completa