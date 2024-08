Fernando Paulsen y crisis en Venezuela: “Lo más responsable y democrático es pedir que se repita la elección”

El conductor de CNN Chile Radio analizó la postura y gestión del presidente Gabriel Boric respecto a los resultados de las elecciones presidenciales venezolanas y su no reconocimiento al triunfo de Nicolás Maduro, proclamado por el CNE y ampliamente cuestionado por la comunidad internacional.

Ha surgido una pregunta en medios de comunicación que plantea directamente: ¿Debe el presidente de Chile reconocer a Edmundo González como presidente de Venezuela?

Bueno, el presidente Boric ha sido muy elocuente en criticar las cifras entregadas por el gobierno de Maduro por no ser validada por un conteo idóneo y denunciando irregularidades serias en la forma del gobierno de Venezuela de dar los resultados.

Sin embargo, al no haber resultados serios, asumir que si Maduro no reconoce una derrota, el ganador deberá ser Edmundo González, no deja muy bien el proceso democrático y no resuelve el tema, simplemente lo traslada a si no ganó este otro, igualmente sin datos precisos.

Lo más responsable y democrático es lo que ha empezado a pasar cuando una serie de países empiezan a pedirle a Venezuela que repita la elección y que la repita, esta vez, en serio, como se hace democráticamente; con los veedores y con instituciones que vigilan todo.

Y desde ese punto de vista se pueda establecer un resultado democrático que valide al ganador de esta elección.

Creo yo que hasta ahora y lo están apoyando crecientemente en Venezuela esta idea de repetir el proceso, pero hacerlo como corresponde, como en todas partes que tienen democracia seria. Eso sería extraordinariamente interesante.

Y que el gobierno de Maduro no diga ni abra las puertas a esta medida, de alguna manera hace más aún dura y más aún trágica la situación que está pasando en Venezuela