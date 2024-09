Amnistía Internacional Chile dice que al Gobierno le falta coherencia en DDHH: “Se han tenido abandonadas a las víctimas del 18-O”

Ad portas del quinto aniversario del estallido social, Rodrigo Bustos dijo en CNN Chile Radio que la formalización de Ricardo Yáñez, y otros ex altos mandos de Carabineros, es un hito “tremendamente relevante” para Chile, pero también lo puede ser para América Latina, respecto a la responsabilidad de instituciones en manifestaciones sociales.

Amnistía Internacional Chile afirmó que al Gobierno del presidente Gabriel Boric le ha faltado mayor coherencia en materia de derechos humanos, acusando que “se ha tenido en un abandono muy importante a las víctimas” del estallido social.

Junto a ello, afirmó que algunas personas han buscado instalar que los hechos de aquel periodo únicamente se relacionen con actos delictivos, y se omitan las masivas manifestaciones y violaciones de derechos humanos.

Este martes comienza la formalización de cargos de Ricardo Yáñez, Mario Rozas y Diego Olate, ex altos mandos de Carabineros que son imputados por el Ministerio Público de omisión de apremios ilegítimos durante hechos ocurridos tras el 18 de octubre de 2019.

El proceso judicial también sucederá ad portas del quinto aniversario del estallido social.

En ese contexto, Rodrigo Bustos Bottai, director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile, se refirió, en entrevista con CNN Chile Radio, al impacto que tiene la formalización de los ex altos mandos: “Nos parece tremendamente relevante lo que va a ocurrir en los próximos días, y no solo respecto a Chile, sino que esto puede ser un hito en América Latina”.

Es decir, “el hecho de que cuando hay manifestaciones y protestas, y dentro, en ese contexto, se producen violaciones a los derechos humanos muy masivas, no responda solo quién apretó el gatillo, sino que también se esclarezca la responsabilidad de los altos mandos de la institución policial”, continuó.

¿Afectan tantos cambios seguidos en Carabineros?

Además, durante la entrevista, el periodista Fernando Paulsen le consultó a Bustos qué tanto puede afectar a una institución como Carabineros, que su general director sea cambiado de manera tan seguida. Esto considerando las remociones que hizo el expresidente Sebastián Piñera y la reciente renuncia de Ricardo Yáñez.

“Esto ha ocurrido otras veces, que se remueva, se reemplace, se solicite la renuncia a un general director de Carabineros. El expresidente Sebastián Piñera solo en su segundo mandato lo hizo tres veces: lo hizo respecto de Hermes Soto, del general Villalobos y también del general Mario Rozas. Entonces, lo hizo tres veces, una de ellas removiéndolo y teniendo que informar al Congreso al respecto. Entonces, la verdad es que institucionalmente no debiera suceder nada anómalo porque un general director de Carabineros salga y lo reemplace otro general”, contestó.

“Narrativa bien peligrosa”

Rodrigo Bustos también aprovechó el espacio para acusar que algunas personas buscan cambiar la narrativa respecto de lo ocurrido durante el estallido social.

“A nuestro juicio, la narrativa que se ha instalado es bien peligrosa, porque ha buscado instalar que simplemente hubo actos delictivos, por eso hay algunos que hablan del estallido social como estallido delincuencial, y olvidan que hubo millones de personas que se manifestaron pacíficamente, (…) y lo otro que no se puede olvidar son los cuatro informes de distintas organizaciones internacionales que hablan de lesiones oculares a cientos de personas, de violencia sexual, de golpizas que dejaron asesinados o parapléjicos a personas que se manifestaban”, sostuvo.

“Por lo tanto, todo eso en el quinto aniversario del estallido social no puede quedar olvidado y, en ese marco, la investigación, la formalización que comenzará el día de mañana, creemos que es un hito muy importante para que todas estas violaciones a los derechos humanos no queden en la impunidad”, agregó.

Junto a ello, reiteró que, como Amnistía Internacional Chile, sostienen que las violaciones de derechos humanos ocurridas en el estallido social “fueron graves y generalizadas”, y respecto a la sistematicidad “aún se tiene que determinar, especialmente, en estas dos investigaciones” penales.

“Ha faltado mayor coherencia”

Finalmente, tras ser consultado por la periodista Carolina Urrejola, Rodrigo Bustos hizo una dura crítica la gestión del presidente Boric en materia de derechos humanos, acusando que le ha faltado mayor coherencia y que existe un abandono de las víctimas del estallido social.

“Creemos que ha faltado mayor coherencia, porque, hemos valorado muchísimo sus posiciones respecto de la masacre que está cometiendo el Estado de Israel contra el pueblo de Palestina, su cuestionamiento respecto de lo que ha ocurrido en Venezuela, (…), pero respecto de las deudas en materia de derechos humanos relacionadas con el estallido social, la verdad es que no solo no se adoptaron medidas para colaborar con la justicia, sino que se ha tenido en un abandono muy importante a las víctimas“, sostuvo.

En ese sentido, sostuvo que “las medidas de reparación han sido muy insuficientes, respecto a la promesa que había de una ley de reparación integral, y había también una garantía de no repetición que fue planteada y recomendada por las diversas organizaciones internacionales, el Instituto de Derechos Humanos y la Defensoría de la Niñez, que era una reforma profunda a Carabineros de Chile”.

“El programa del presidente Boric iba más allá de lo que decíamos todas las organizaciones internacionales, que no hablábamos de refundación (…); nosotros hablábamos de una reforma profunda, estructural, que abordara la doctrina, la normativa interna, los sistemas de capacitación. Todo eso se ha dejado bastante de lado por parte del Gobierno de Chile, hay algunos proyectos de ley interesantes, pero no hay una reforma de la magnitud que se requería (…). No es atacar a Carabineros, sino ayudarlo, el pedir una reforma para que pueda cumplir mejor con su trabajo“, sentenció.