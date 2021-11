Luego que Daniel Jadue definiera a los votantes del ex candidato presidencial del Partido De la Gente (PDG), Franco Parisi, como personas “tremendamente individualistas” que “lo único que buscan es más plata en el bolsillo”, la presidenta de Fundación Horizonte Ciudadano, Paulina Vodanovic, dijo que “tal vez” el alcalde de Recoleta “no recuerda que él ya no es el candidato”.

Ante el respaldo que la institución le dio al abandero de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, de cara a la segunda vuelta del próximo domingo 19 de diciembre, Vodanovic afirmó que las declaraciones de Jadue le hacen un “flaco favor” al diputado de Convergencia Social (CS).

En entrevista con Noticias Express de CNN Chile, la presidenta de la fundación dijo que, a su juicio, “Daniel Jadue tal vez no recuerda que él ya no es el candidato y me parece flaco favor le hace al candidato Boric de seguir dando protagonismo con declaraciones tan inoportunas como esa”.

Tras lo ocurrido, Jadue se retractó a través de su cuenta de Twitter, indicando que “lo que dije fue un error“.

Lee también: “Lo que dije fue un error”: Jadue se retracta de sus dichos sobre votantes de Parisi

Vodanovic mencionó que “Parisi tiene una gran oportunidad. Él ha dicho que va a hacer una consulta por internet, pero yo creo que él tiene una gran oportunidad, que es mostrar su liderazgo”.

Además, sostuvo que “no podemos pensar que todas esas personas votaron porque sí por Parisi. La gente que votó por Parisi está diciéndonos algo. Está diciendo que no confía en la política tradicional, está diciendo que tal vez le guste un nuevo liderazgo y Parisi tiene la oportunidad de demostrar que tiene un liderazgo y decir cuáles son las preocupaciones que él tiene, porque es un candidato presidencial, tenía posturas claras acerca de determinados temas y yo creo esta es la oportunidad que él tiene de decir ‘yo voy a estar con el candidato que garantice estos tres temas que son esenciales para mí y para mi partido’”.

“Él tiene una bancada, por lo tanto, tiene un poder de negociación para poder sacar leyes adelante”, añadió.

“Entonces, creo que él tiene una oportunidad hoy día y yo más que descalificarlo, creo que tenemos que ver por qué la gente vota por él, porque este Partido De la Gente tiene un apoyo y cómo podemos desde la candidatura de Gabriel Boric -yo no estoy en la candidatura, pero me estoy sumando a lo que creo que habría que hacer- decirle ‘¿cuáles son los ejes que usted quisiera incorporar?’ y ver cómo podemos avanzar. Creo que Boric es mucho más posible que acoja las temáticas que ha planteado Parisi, mucho más que el otro candidato”, concluyó.