El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, se retractó y tildó como “un error” haber criticado y cuestionado a los votantes del ex candidato presidencial de Partido De la Gente (PDG), Franco Parisi.

El militante del Partido Comunista (PC) dijo que las personas que votaron por el economista en las elecciones del 21 de noviembre, “son tremendamente individualistas y con poca conciencia de clase y que lo único que buscan es más plata en el bolsillo, como los bonos de término de conflicto (…) y Parisi lo que ofrecía era poner más plata en el bolsillo de cada uno”.

Tras ello, Parisi le respondió señalando que “si tú tienes problemas con Boric, porque la derecha le ayudó a pasar la primaria y a ganarte a ti, pelea con él, por favor no te metas con la gente del PDG ni menos con la gente del norte de Chile”.

De paso, también valoró el voto que recibió en gran parte desde el norte del país e indicó que la gente de esa zona “es trabajadora y de esfuerzo”.

A través de su cuenta de Twitter, Jadue aseguró que “por supuesto que no he querido faltarle el respeto a ningún votante. Lo que dije fue un error”.

“Es el momento solo de abrazar el gran proyecto de transformación que representa Gabriel Boric. Aquí no me pierdo ni un minuto, porque lo que está en juego ¡es el futuro de Chile!”, aseguró.

