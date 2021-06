El senador Manuel José Ossandón (RN) reiteró sus cuestionamientos a la primaria presidencial de Chile Vamos, ya que cree que ninguno de los cuatro candidatos del conglomerado es lo suficientemente competitivo para ganar la elección de noviembre, incluyendo al abanderado de su partido, Mario Desbordes.

“Yo sigo manteniendo que esta primaria no debiera hacerse y debieran los cuatro ser súper generosos y buscar quién es el candidato más competitivo para competir en la presidencial, y claramente ese candidato no es Mario Desbordes“, planteó Ossandón en entrevista con Noticias Express de CNN Chile.

A juicio del ex candidato a La Moneda, “esta primaria es un tremendo error de Chile Vamos, porque aquí va a ganar el más competitivo en una primaria de derecha, pero ese no va a ser -lo más seguro- el más competitivo para una presidencial; son dos cosas distintas”.

Consultado sobre si el bajo arrastre de Desbordes en las encuestas es culpa del candidato o de la falta de apoyos, Ossandón respondió que “las candidaturas despegan o no despegan por el candidato, no por la falta de apoyo, porque el candidato es el que tiene que encantar a la gente para que lo apoye. Este no es un problema del partido, es un problema de que el candidato no ha despegado“.

En ese sentido, le parece que “Sichel es más competitivo”, aunque no lo suficiente para enfrentarse a la oposición. Por eso, volvió a expresar que “se abre la posibilidad -abiertísima- de que ninguno pase a la segunda vuelta”.

Ante ese escenario, reafirmó la idea de que entregaría su respaldo a la presidenta del Senado, Yasna Provoste (DC), pese a que ella no ha confirmado una candidatura presidencial: “yo voy a trabajar por un proyecto de centroderecha, pero estoy clarísimo que si en la segunda vuelta es Jadue-Yasna Provoste, yo no sólo voy a votar por Yasna Provoste; voy a trabajar por Yasna Provoste, porque creo que la alternativa Jadue o Boric no son alternativas para Chile”.

Por la reelección

Por otro lado, el senador confirmó que, tras conversar con el nuevo presidente de RN, Francisco Chahuán, decidió que irá por la reelección.

“Ayer acordé con el presidente del partido que voy a ir a la reelección y voy a competir por el escaño de Santiago y voy a tartar de ganarme la confianza de 52 comunas, especialmente de mi querida Puente Alto y mi querido Pirque“, manifestó.