Ante un posible cambio de gabinete, el senador de RN Manuel José Ossandón dijo en CNN Chile que “si el presidente quiere tener cambio -que creo que ese cambio pasa por él-, bueno, tiene que sacar a Giorgio Jackson, Camila Vallejo, a todo el grupo juvenil de sus amigos que tienen la grande en el Gobierno, porque la verdad es que no están preparados para gobernar. No tienen experiencia (…), porque no tienen programa”. “Esto no es denostar a que sean jóvenes, pero ¿sabes qué? Este gobierno ha demostrado que las canas sirven para algo y que, además, es súper injusto hacer un análisis de las cosas en el tiempo actual de las que hicieron en el pasado”, añadió.