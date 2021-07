El convencional constituyente Luciano Silva (RN) aceptó las disculpas ofrecidas por Jorge Baradit (Ind-PS) el miércoles en la Convención Constitucional. En la instancia, Baradit aseguró que las palabras que emitió respecto a las agresiones contra representantes de derecha no lo representan.

Este jueves, en entrevista con Noticias Express de CNN Chile, Silva -quien denunció que el fin de semana fue amedrentado por desconocidos en su casa, en la comuna de Tomé- afirmó que “el ambiente que se está generando ahora en la Convención Constitucional es justamente el que debe generarse, porque la única manera de que el pueblo chileno le dé validez a este proceso es que desde acá nosotros logremos encarnar en términos políticos el amor al prójimo, y yo creo que eso ya se está empezando a ver, y precisamente por las cosas que pasaron”.

De acuerdo al convencional, “los países que se han vuelto tremendamente pobres en la región, se han vuelto pobres porque le han dado paso a la violencia y nuestro país ha entrado los últimos años en una especie de intolerancia, sobre todo en términos ideológicos, así que me parece que estas señales que se estaban dando en términos de la violencia eran malas, pero lo que está empezando a ocurrir aquí, entre nosotros, empieza a darnos una luz de esperanza”.

Silva recordó cómo fue la disculpa de Baradit: “en un momento, Jorge Baradit se acerca a mí, nos pusimos a tomar café y me dijo ‘Luciano, yo te pido que me perdones, cometí un error, no fue mi intención, me han pasado muchas cosas en la vida, yo he sido perseguido por mi punto de vista político y por eso que reaccioné de esa manera’”.

“Yo le dije ‘mira, no te preocupes, si estamos en condiciones de dar una buena señal a la Convención Constitucional y al país, hagámoslo’”, relató.

“Pienso que de aquí en adelante, la condena a cualquier acto de violencia, para quien sea, de donde venga y para donde vaya, va a ser de manera transversal, así que como pastor me siento contento”, dijo el pastor evangélico.