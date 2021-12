El presidente electo, Gabriel Boric, se reunió con la timonel del Partido Por la Democracia (PPD), Natalia Piergentili, para abordar temas relativos a su futuro gabinete de cara a su asunción como presidente de la República.

El senador Ricardo Lagos Weber, del PPD, manifestó en CNN Chile que “no vemos por qué no vamos a ser colaboradores del gobierno de Gabriel Boric en la medida que tengamos y tenemos muchas coincidencias en el tema programático”, y ahondó en que “el PPD tiene capacidad de decisión e influir” a través de su “gran” bancada senatorial.

Lagos Weber señaló que van a mantener un rol de colaboradores en el Congreso, pues no pretende ir en contra de un candidato al que le dio su voto en segunda vuelta, y afirmó que “lo que yo no voy a ser, ni va a salir de mi boca, que yo voy a ser un opositor al gobierno“.

Respecto al plan de “anillos” que pretenderían desarrollar desde la futura administración de Boric para incluir a partidos como el PS y el PPD, el senador sostuvo que “no nos han invitado a participar de ningún anillo” y dijo no creer que esa fórmula sea viable, por relegar a autoridades “a un segundo o tercer plano”.

“Él (Gabriel Boric) ha sido muy claro en que quiere incluir, no restar, entonces un anillo ‘dos o tres’ significa que tienen otra categoría y eso yo creo que no es sano para una convivencia al interior de un gobierno“, puntualizó. En paralelo, hizo énfasis en esperar que el presiente electo defina con tiempo sus lineamientos ministeriales. “Empezamos a aliñar una ensalada que todavía no tenemos ni la lechuga”, ironizó.

Pensión Garantizada Universal

Diversas figuras políticas criticaron el proyecto de Pensión Garantizada Universal (PGU) impulsado por el presidente Piñera y uno de ellos fue el propio mandatario electo, quien -con foco en el financiamiento- dijo que la propuesta podría ser “pan para hoy y hambre para mañana”.

Lagos Weber se alineó a los cuestionamientos y señaló que la crítica es legítima. “¿Por qué tiene que haber un proyecto que establece –comillas– los derechos y los beneficios, y un proyecto separado establece cómo se financia y cuándo están los ingresos? De esa forma podemos terminar en un mundo re malo“.

Respecto al momento en que la tramitación llegue a la Cámara Alta, el congresista aseguró que “lo mínimo que vamos a pedir es que el consejo fiscal autónomo se pronuncie”.

“Nosotros no podemos aprobar un proyecto que establece un beneficio permanente y que no tenga un ingreso también permanente en el tiempo“, zanjó, al mismo tiempo que explicó que el proyecto tiene buen foco, pero falta ajustarlo.