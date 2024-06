Pugh valora reacción de Boric y condena respuesta argentina por paneles: “Las cosas en el mundo militar no ocurren por error”

La Armada argentina aseguró que fue un “error involuntario” la instalación de paneles solares en territorio chileno. El presidente Boric dijo que el Gobierno trasandino se disculpó, pero indicó que deben retirar las instalaciones a la brevedad, “o lo haremos nosotros”.

Ante la polémica por los paneles argentinos en territorio chileno, el senador de Renovación Nacional (RN) e integrante de la Comisión de Defensa Nacional, Kenneth Pugh, valoró la reacción del presidente Gabriel Boric y condenó la respuesta trasandina, indicando que “las cosas en el mundo militar no ocurren por error“.

En abril, la Armada argentina inauguró el Puesto de Vigilancia y Control de Tránsito Marítimo Hito 1. Sin embargo, durante las últimas semanas el hecho provocó controversia, ya que parte de la construcción está instalada en suelo chileno, en el Cabo del Espíritu Santo, Tierra del Fuego (Región de Magallanes).

Desde el Gobierno, fue el presidente Boric quien reaccionó a la situación, advirtiendo este lunes que “con las fronteras no es algo con lo que se pueda tener ambigüedades y que es un principio básico del respeto entre países y que, por lo tanto, deben retirar esos paneles solares a la brevedad o lo vamos a hacer nosotros”. También dijo que la Cancillería trasandina se había disculpado.

Tras el emplazamiento del mandatario, Argentina informó que durante los “próximos días” retirará los paneles.

Por su parte, la Armada trasandina aseguró que la situación fue por un “error involuntario de la colocación de uno de los paneles 3 metros dentro de territorio chileno”, y que ya se iniciaron las coordinaciones con la empresa contratista “correspondiente la remoción para su posterior reubicación dentro del territorio argentino”.

Reacción de Pugh

Este martes, en entrevista con CNN Chile Radio, el senador, quien también fue integrante de la Armada de Chile, manifestó de forma tajante que “las cosas en el mundo militar no ocurren por error, no se cometen errores“. En ese sentido, recordó que el Tratado de Paz y Amistad de 1984 tiene el anexo 2, el cual es la carta argentina H-424, que “demarca claramente el límite marítimo internacional“. Por ende, “el Estrecho de Magallanes es chileno y ese es el punto en el cual se acaba cualquier abstención de otro Estado de querer tener un control conjunto”, añadió.

Pese a ello, Pugh indicó que el problema en sí no son los tres metros que vulneró la Armada trasandina, “el problema es que Argentina lo que quiere establecer es control conjunto de un estrecho que es chileno y ese paso que está abierto a todas las banderas garantizadas durante el año, es de control absoluto de Chile”.

El parlamentario también condenó la actitud del Gobierno argentino por la situación: “Es de mala fe cuando uno sabe que cometió un error, está en un lugar, decir ‘mira, no, lo voy a sacar más adelante’ o después ofrecer: ¿y por qué no lo usamos compartido? O sea, el concepto del control compartido está incluso en la propuesta que hace el embajador. Yo revisaría bien las palabras que dijo el embajador en la forma. Estamos hablando de un embajador que es un diplomático de carrera, un abogado que anteriormente fue canciller. Esto es como si mandaran después al canciller Van Klaveren de embajador en Argentina. No es cualquier persona, no es cualquier lugar“.

“Los 5.700 kilómetros que él señala están delimitados por un tratado, por puntos geográficos. Todas las Fuerzas Armadas trabajan con GPS. La precisión es exacta y no le pueden venir a echar la culpa a una empresa contratista que se metió hasta el fondo, hasta donde pudo. Eso no es aceptable y yo habría esperado una respuesta mucho más rápida de Argentina. Cuando descubrió el error, haberlo corregido inmediatamente”, sentenció.

Finalmente, el senador Kenneth Pugh valoró la reacción del presidente Boric y descartó cuestionamientos a la gestión del canciller Alberto van Klaveren. “Es lo que corresponde, la política exterior la lleva el presidente, el presidente decide qué se va a hacer, el canciller ejecuta las acciones y los embajadores son los que transmiten. El presidente hizo lo correcto“, manifestó.

“Estos errores de buena fe no existen. Existen cartas náuticas, existen tratados, existen GPS y existe la voluntad para no generar problemas. Con Argentina vamos a tener siempre dos problemas: el fútbol y los límites. Bueno, tenemos que en esos dos problemas solucionarlos”, concluyó.