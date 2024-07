Multa “antipobre”: Winter cita a Piñera, acusa usurpación de identidad y descarta que voto migrante favorezca a la derecha

En el marco del proyecto de elección en dos días, el diputado frenteamplista ha sido criticado tras decir que la sanción por no concurrir a sufragar castiga a los pobres. En entrevista con CNN Chile, se defendió de las críticas y acusó que sus declaraciones han sido sacadas de contexto para formular falsas afirmaciones.

El diputado del Frente Amplio (FA) Gonzalo Winter se defendió de las críticas por la acusación de multa “antipobre”, y acusó que su identidad ha sido usurpada para sacarlo de contexto y crear afirmaciones falsas.

¿Qué pasó?

En el marco de la tramitación del proyecto de elección en dos días, el parlamentario reiteró su rechazo a la indicación que establece sancionar a las personas que no concurran a sufragar en los comicios que tienen carácter obligatorio.

Durante la sesión en Sala de ayer, Winter criticó la medida impulsada por distintos sectores, entre ellos, el mismo Gobierno. “¿Quiénes son los que no votan, a los que quieren obligar, forzar a ir votar? Son los pobres, por eso es que este proyecto es antipobre, porque lo que quieren hacer es castigar a los pobres por no participar de nuestra fiesta, a los que menos dinero tienen, a los adultos mayores a quienes se niegan a subirle la pensión”, afirmó en el Parlamento.

Sus declaraciones causaron molestia en parte del mundo político, sobre todo, en sectores de oposición. “Consideran que ellos saben lo que los pobres tienen que hacer, es decir, están diciendo que los pobres no votan por flojos”, añadió el diputado.

Los dichos de Winter circularon ayer a través de redes sociales. Incluso, una cuenta parodia de X replicó parte de su discurso y afirmó -utilizando su imagen- que la indicación es una “maniobra de la ultraderecha que busca instaurar el miedo como método de acción política”. Esta afirmación fue descartada por el parlamentario.

La defensa de Winter

Este jueves, en entrevista con Noticias Express, de CNN Chile, el diputado Gonzalo Winter se defendió de las críticas y argumentó su postura respecto al rechazo de la multa por no votar.

En primera instancia, el oficialista precisó que para él “el voto es un deber”. No obstante, también indicó que es partidario “de que es la política la responsable de convencer a la sociedad de que debe cumplir ese deber y de le conviene votar”.

Bajo ese punto, citó el discurso del expresidente Sebastián Piñera cuando se instauró el voto voluntario en Chile, el cual iba en la misma línea. Pero, según comentó Winter, finalmente la ciudadanía no terminó por “enamorarse” del ejercicio de la política a raíz de los distintos hechos que han ocurrido y que involucran a personeros de distintos sectores.

Dicho eso, el parlamentario acusó -en sintonía con lo que afirmó en la Cámara- que como solución a este desencantamiento de la ciudadanía en la política, “proponen que yo vaya a decirle a la persona que no se enamoró de la democracia que, ante nuestro fracaso de convocarla a la política, la solución es decirle a una persona que gana $400 mil, ‘páseme 200 lucas’, sin ninguna distinción para adultos mayores, postrados, electrodependientes, nada”.

Winter también aprovechó el espacio para responder a los personeros políticos que han sostenido que con la sanción se puede beneficiar el buen ejercicio de la política: “Una multa no es un beneficio. Las multas pueden ser justas o injustas, yo creo que hay muchas multas justas. Para mí una multa por exceso de velocidad es justa, pero no me presenten el debate de una multa como el debate de un beneficio, menos en un país donde la política, a través de sus leyes, ha convertido a Chile en el segundo país de América Latina con mayor concentración de la riqueza, en donde la mitad menos rica de la población concentra el -0,6% del Producto Interno Bruto”.

“Entonces, a los que tienen más deudas que activos, por las leyes que ha hecho este Estado, les decimos que, si no participan de la política, nos pasen más plata. Yo no comparto eso como solución”, agregó.

Crítica a Chile Vamos

Durante la entrevista, el diputado Gonzalo Winter también se refirió a las críticas que ha recibido por parte de personeros de Chile Vamos y que vinculan su posición con un interés electoral para evitar el voto extranjero.

“Yo creo que son los mismos que fueron a Cúcuta a decir ‘aceptaremos personas de un determinado país hasta que el país aguante’, que promovieron esto, que hicieron esa ley en donde establecían visas especiales, en donde fueron a la frontera a invitarlos y que luego de eso los mismos funcionarios de ese gobierno que hicieron los llamados, pusieron oficinas en ese país para convocar gente, ahora dicen que los quieren obligar a votar; me parece que ellos tienen intención y que a mí no me corresponde juzgarla”, sostuvo.

“Yo lo que propongo en esa materia es que se mantenga la legislación, como ha existido en Chile hasta ahora y como es más o menos en todo el mundo”, agregó.

Acusación de usurpación de identidad

Winter además acusó que su identidad y declaraciones fueron sacadas de contexto y utilizadas a través de una cuenta parodia, la cual tergiversó sus dichos y que estos fueron citados en distintos medios de comunicación y líderes de opinión, creándose así una falsa idea de lo que afirmó en la Sala.

“Mi posición ha sido conocida a través de una cuenta parodia que le pone un contexto falso, que no he escrito yo. Una cuenta falsa, que usurpa mi identidad, pone un contexto a los 15 segundos (de mi declaración), entonces, yo necesito transmitirle a la ciudadanía que probablemente está pensando cosas muy malas de mí, pero lo que usted conoce de mí es a través de una persona que usurpó mi identidad. Por lo tanto, probablemente si usted conociera mi posición de mi boca, podríamos tener más acuerdos de lo que usted cree” manifestó.

Hoy tres medios distintos y de alcance nacional, La Tercera, ADN y El Mercurio me han adjudicado un tweet que no he escrito y han hecho de él una noticia. Dado el impacto, me veo en la obligación de aclarar y llamar a que, en tiempos de desinformación, se deben elevar los… pic.twitter.com/SKHNOwE1lh — Gonzalo Winter 🇨🇱 (@gonzalowinter) July 10, 2024

¿El voto de los migrantes beneficia a la derecha?

Finalmente, el diputado Gonzalo Winter se refirió a la tesis de que el voto de las personas inmigrantes en Chile tiene un afecto positivo en candidatos de la derecha.

Al respecto, le aseguró a la periodista Fresia Soltof no estar en conociendo en concreto sobre esto. Incluso, añadió: “Creo que eso puede cambiar”.

“Siempre me preocupan las votaciones, porque participo de la política, pero yo no calificaría a la población extranjera necesariamente con una posición política. Creo que puede ser una foto del momento y que eso puede ir variando, y en general -yo que no soy un analista político, sino que un político-, mi responsabilidad siempre es convocar a la sociedad chilena a un mejor país, más próspero y justo, y eso lo tengo que hacer sin distinción de nacionalidades”, concluyó.