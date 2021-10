A raíz del brote de COVID-19 que marginó a 60 miembros -entre jugadores y funcionarios- de Colo Colo, el equipo disputó un importante encuentro frente a Audax Italiano con su elenco juvenil, tras un fallido intento de posponer el partido.

Gamadiel García, presidente del Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup), explicó en CNN Chile que son los 32 líderes que componen el Consejo de Presidentes los que, sin considerar ningún perjuicio para las instituciones, “se ponen de acuerdo con normas transitorias para que no se suspendan partidos por casos de COVID”, y son estas regulaciones las que permiten la participación de juveniles a falta de los profesionales adultos.

Junto con expresar que desde el sindicato preferían que “este torneo no tenga ascensos ni descensos”, agregó que el acuerdo del Consejo “no fue consultado con el sindicato” y acusó que las normas transitorias “fueron para romper el paro” que se llevaba a cabo en medio de la elaboración de las normas.

“Lo que está ocurriendo podría haberse zanjado con un acuerdo entre los presidentes de cada una de las instituciones, algo que ya ocurrió en la Segunda División con al gente de San Antonio Unido, quienes suspendieron un partido por contactos COVID“, complementó.

Lee también: 83% de las jugadoras de fútbol no recibe sueldo y 95,6% no tiene contrato, según estudio

García criticó que Audax Italiano, “lamentablemente, se negó” a posponer el encuentro. A su parecer, “podría haber enfrentado perfectamente a Colo Colo en un par de días o cuando se reprogramara, y creo que hubiese sido mucho mejor recibido por toda la gente”.

En ese sentido, cuestionó que “si la ANFP tomaba esta decisión para Colo Colo, el resto de equipos que tuvieron que actuar con juveniles (…) se iban a sentir perjudicados, entonces, cuando la ANFP no tiene autonomía (…) lógicamente queda de manos amarradas“.

En cuanto al cumplimento de las normas, el presidente del Sifup apuntó a la responsabilidad de los jugadores, ya que “todos somos responsables. Aquí no hay nadie que no pueda andar con su mascarilla ni que en un espacio cerrado, por ejemplo como es un camarín, no debería estar usando el barbijo”.

Respecto a la eventual falta cometida por los que juegan en el Estadio Monumental, aludió a que “la algarabía los sobrepasó” en la celebración, “quizá desmedida”, del importante triunfo frente a la Universidad Católica.