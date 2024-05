Paro en Puerto Coronel: Monsalve arremete contra el manejo que ha tenido la empresa frente a la crisis

Trabajadores han estado movilizados por más de 50 días ante la nueva de política de alcohol y drogas del recinto privado, y cuestionamientos al sistema turnos. Esto ha generado efectos en industrias del Biobío. “Es importante que las empresas midan las consecuencias de sus decisiones”, dijo la autoridad de Interior.

Ante el paro en Puerto Coronel que se ha extendido por más de 50 días, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, apuntó contra la gerencia de la empresa privada ante las consecuencias que la situación ha generado en industrias de la Región del Biobío.

En entrevista con Tele13 Radio, la autoridad de Gobierno respondió a las críticas que han surgido desde el sector privado y de la misma compañía portuaria, sobre que el Ejecutivo no ha tomado acciones frente a la problemática.

“Eso no es efectivo. Eso es falso”, sostuvo la autoridad. “En reiteradas oportunidades, el Gobierno, a través de la delegada presidencial de la Región del Biobío, Daniela Dresdner, la seremi del Trabajo y de la Dirección del Trabajo de la Región del Biobío, ha tenido a ambas partes sentadas en la mesa”.

Además, afirmó que el Ejecutivo ha hecho un esfuerzo “muy importante en la región” para crear espacios que permitan llegar a un acuerdo. “Por tanto, esta afirmación de que el Gobierno no ha hecho nada, es falsa”, añadió.

Críticas a la gerencia de la empresa

Pero el punto más álgido de la conversación fue cuando el subsecretario Monsalve apuntó contra la gerencia de la empresa respecto al manejo de la crisis.

En primera instancia, comentó que, sobre la implementación de la cuestionada nueva política de alcohol y drogas del puerto, ellos tenían un acuerdo previo entre el 2015 y el 2018. Ese acuerdo fue modificado respecto a esto” (…), es decir, “tenían una práctica de cómo se tomaban esas muestras para eventualmente detectar consumo de alcohol y droga, (pero) la empresa decidió cambiarla. Había un acuerdo previo entre el 2015 y el 2018”, indicó.

Monsalve también sostuvo que Puerto Coronel “tomó decisiones que generaron un conflicto con sus trabajadores, con los trabajadores eventuales, y yo creo que también es importante que las empresas midan las consecuencias de sus decisiones”.

Al respecto, se le consultó si eso justifica las paralizaciones y toma de dependencias del recinto. “Una empresa está obligada a tener gestión de su recurso humano, y tiene que tener la capacidad también de generar la negociación para que los problemas se resuelvan”, respondió.

“Tampoco nos sirve un gerente que no resuelva problemas, y que no solo genera un problema dentro de la empresa, sino que le genera un problema a la región y a las otras empresas”, añadió, y en ese sentido, comentó que “esto de generar la idea de que la empresa ha hecho todo bien, y que es el Gobierno el que ha hecho las cosas mal, es una idea falsa, porque la empresa también ha tomado decisiones que han creado un conflicto que no ha sido capaz de manejar”.

“El gerente está para manejar conflictos y para resolver problemas. Y el gerente no ha logrado resolver el conflicto ni resolver los problemas, entonces, ahora pide la intervención del Gobierno y el Gobierno ha estado presente en el conflicto”, sentenció.