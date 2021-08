Este miércoles, la subcomisión de Reglamento de la Convención Constitucional ratificó la medida de los 2/3 para aprobar las normas constitucionales. La norma se aprobó con 6 votos a favor y 5 en contra, y debe ser votada en el pleno de la Convención.

En conversación con Noticias Express de CNN Chile, el convencional constituyente Fernando Atria (IND-RD) explicó que “la discusión que se generó ayer no era si se cambiaba el quórum de dos tercios o no, porque ese quórum no depende de una norma reglamentaria”.

“Los resultados de la subcomisión se presentarán a la comisión -que es un grupo de 31 convencionales- que durante la próxima semana discutirá las propuestas que vienen desde las subcomisiones y ahí llevarán al pleno de la Convención. La semana subsiguiente va a ser la Convención misma la que va a estar discutiendo eso”, enfatizó el convencional.

Sobre las declaraciones del constituyente de la Lista del Pueblo, Daniel Bravo, quien aseguró que la norma de los dos tercios no está escrita en piedra y que puede ser cuestionada, Atria respondió: “nada jurídico está escrito en piedra, la ley y la jurisdicción se pueden cambiar. De hecho, eso estamos haciendo ahora”.

“La mayoría de las personas que critican a los dos tercios aceptan que para cambiar los dos tercios se requiere de una reforma constitucional tramitada en el Congreso. En ese sentido, si esa reforma se llevara adelante y el Congreso cambiara esa regla, por cierto que la norma de los dos tercios cambiaría“, agregó.

“Los juicios de viabilidad política cada uno podrá hacerlos. Hay que tener presente que va a haber una elección parlamentaria, la composición del Parlamento puede cambiar. Yo creo que es totalmente indiscutible que si la regla de los dos tercios está en la Constitución -mediante una reforma constitucional- se puede cambiar“, dijo el constituyente.

“Lo importante hoy es que la Convención tenga un reglamento, que apruebe un reglamento, y que de ese modo pueda comenzar la discusión constitucional. Es fundamental -dada la campaña de desprestigio- que la Convención pueda empezar a mostrar que estamos discutiendo las cosas que han llevado a este proceso constituyente“, concluyó.