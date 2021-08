La diputada de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), Alejandra Sepúlveda, sostuvo que las advertencias “catastróficas” del Banco Central, de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y de la Superintendencia de Pensiones (SP) sobre los retiros de fondos previsionales no han ocurrido, gracias a que “hubo una regulación que permitió hacer todo esto con cierto grado de racionalidad y tranquilidad”.

En entrevista con Noticias Express de CNN Chile, la parlamentaria dijo que “a partir del primer retiro, el diagnóstico que han tenido estas tres instituciones ha sido catastróficas para el país y eso no ha ocurrido. Entonces, de alguna manera no es que nos hemos acostumbrado a estos anuncios, pero sí no ha sido lo catastrófico que ellos plantearon en un primer minuto”.

“Ellos planteaban que poco menos que todo el sistema de mercados de capitales se iba a desplomar, que íbamos a tener una desproporción en lo que tiene que ver con las inversiones, que no íbamos a tener liquidez, que no iban a poder liquidar en el extranjero como en Chile las distintas acciones o propiedades que puedan tener las AFP y tener la liquidez suficiente para pagar, etcétera”, precisó.

“Entonces, frente a esa situación, hubo una regulación que permitió hacer todo esto con cierto grado de racionalidad y tranquilidad”, continuó Sepúlveda.

Leer también: Fuentes critica a Boric por cuarto retiro: “¿Qué gobernabilidad me va a asegurar si en dos semanas cambia de opinión?”

Sin embargo, la diputada sí reconoció que el Banco Central, a través de distintos instrumentos, logró mitigar los efectos en el sistema financiero y que, por ejemplo, el fondo E perdió más de 10% en el primer semestre de rentabilidad, lo cual tuvo que ver, precisamente, con los efectos financieros de los retiros que impactaron en las tasas de intereses.

Además, al comentarle que hay un efecto también desde el punto de vista de la inflación y las tasas de largo plazo, la parlamentaria dijo que “sí, sin duda, pero por eso para nosotros era importante poder preguntar” en la comisión, lo que finalmente se hará en una próxima sesión.

“Porque vámonos al fondo D y al fondo E, que han bajado y el promedio es alrededor de un 4,9% anual –esas son las cifras que nos dio además la superintendencia–. Pero si a esas personas que van jubilar hoy día se aplica la tasa de interés que aumentó (…), incluso así, con estas tasas de interés –y fueron ejemplos de la propia superintendencia– las pensiones se netean”, continuó.

De este modo, añadió la diputada, “hoy incluso con la baja del fondo, pero con el aumento de la tasa, tenemos alrededor de $10.000 o más en términos de cómo se calcula, raya para la suma, la pensión”.