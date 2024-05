Cuenta Pública: Oficialismo dividido por prioridades de gobierno, mientras oposición pide a Boric “responsabilidad política”

El Partido Comunista, en tanto, instó al mandatario a no dejarse "pautear" por la derecha, enfatizando en la necesidad de "gobernar con y para la gente".

El Presidente Gabriel Boric afirmó no sentirse “presionado” de cara a su tercera Cuenta Pública, prevista para el próximo 1 de junio.

“¿Presionado? Pero si es parte del trabajo. Si me sintiera presionado por el trabajo, imagínate, no podría trabajar. ¿Cómo me voy a sentir presionado por tener que hacer mi trabajo? Yo lo hago con convicción”, respondió el mandatario al ser consultado en los patios del Palacio de La Moneda.

Sus dichos surgen en medio de las marcadas diferencias entre las dos coaliciones que conforman al Gobierno sobre las prioridades para esta etapa, y las críticas de la derecha que le exigen evitar “discursos identitarios” y asumir una postura de “responsabilidad política“.

Diferencias en el oficialismo

Desde Apruebo Dignidad, existe la postura de que el mandatario debería retomar la agenda progresista con la que fue electo. La Comisión Política del Partido Comunista (PC) ha expresado que la contingencia ha permitido a la derecha influir en la agenda del país.

“No puede seguir siendo la derecha la que pautee el acontecer nacional“, sostuvo la diputada comunista Lorena Pizarro, quien enfatizó la necesidad de “gobernar con y para la gente”.

Por otro lado, el Socialismo Democrático espera que el discurso del Presidente refleje un “baño de realidad” y que Boric asuma un liderazgo claro dentro del oficialismo.

El diputado Raúl Soto (PPD) indicó que el Gobierno se ha aproximado a la socialdemocracia, pero retrocede ante la presión del Frente Amplio y del PC.

“Es el Presidente el que debe liderar el país, liderar a sus coaliciones de Gobierno y mostrar con nitidez cuál es el camino que él elige”, puntualizó.

Mientras tanto, la Moneda está organizando reuniones con los líderes oficialistas para discutir los ejes de la Cuenta Pública.

No obstante, desde la oposición, el diputado y jefe de la bancada de la UDI, Juan Antonio Coloma, criticó las dos cuentas públicas anteriores del jefe de Estado, argumentando que tuvieron “mucho ruido, pocas nueces, mucha promesa incumplida”.

En ese sentido, el parlamentario pidió “realismo político” y evitar discursos identitarios que busquen asegurar votos para la próxima elección municipal.

“En las últimas cuentas públicas el Presidente sube la aprobación y dos semanas después ya está donde mismo”, concluyó, resaltando la necesidad de abordar los problemas en seguridad, empleo y crecimiento económico.