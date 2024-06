La arriesgada reacción de tenista en Roland Garros: Se golpeó la cabeza con una raqueta tras perder un punto

Una escena peligrosa e imprudente tuvo lugar hoy en Roland Garros, cuando el tenista canadiense Denis Shapovalov (118°) protagonizó un momento de alta tensión tras perder un punto crucial.

El canadiense enfrentaba un partido complicado y en un intento desesperado por revertir el marcador, perdió un punto que podría haberle dado la ventaja.

Durante su partido contra el polaco Hubert Hurkacz, correspondiente a la tercera ronda del torneo, Shapovalov se desquitó consigo mismo de manera alarmante. Después de perder el primer set 6-3, el norteamericano se encontraba 4-3 arriba en el segundo set. Sin embargo, al perder un punto crucial, estalló en frustración y comenzó a golpearse la cabeza con su raqueta.

Este acto imprudente podría haber tenido consecuencias graves, ya que el tenista estuvo cerca de causar un daño considerable a su propia cabeza.

Afortunadamente, no se reportaron lesiones graves, pero el incidente dejó a los espectadores y a la comunidad preocupados por la seguridad y el bienestar de Shapovalov.

Denis Shapovalov having a Rublev moment after failing to break Hurkacz at 3-4. Missed 2 good chances near the net, both one handed backhands shots way out. Hits his head with the racket 😮 pic.twitter.com/mdfaJTWSMo

— edgeAI (@edgeaiofficial) May 31, 2024