¿Quién es Tommy Paul? El tenista que buscará frustrar el sueño de Nico Jarry en el Masters 1000 de Roma

Tommy Paul (16º de la ATP) avanzó a las semifinales del Masters 1000 de Roma tras vencer a Hubert Hurkacz (9º) por 7-5, 3-6 y 6-3 en dos horas y 44 minutos. De esta manera, se ubicó entre los cuatro mejores de un torneo de esta categoría por primera vez, al igual que el chileno, Nicolás Jarry (24°).

El jugador originario de Nueva Jersey se convirtió en el quinto estadounidense en llegar a las semifinales en Roma desde el año 2000.

Tras su paso a la semifinal del Masters, Paul se medirá a un Nicolás Jarry que viene crecido después de vencer a Stefanos Tsitsipas por 3-6, 7-5 y 6-4.

Ambos tenistas se han enfrentado previamente solo una vez, donde la primera raqueta nacional se impuso y logró la victoria por 3-6, 6-1, 6-4 y 7-5, en Roland Garros.

Es importante recordar que la semifinal del torneo será este viernes 17, no antes de las 14:30 horas en horario chileno.

