La Corte Suprema decidió finalmente acoger la solicitud del Ministerio Público en forma parcial para acceder a los correos electrónicos del Ministerio de Salud (Minsal) sobre el manejo de la pandemia del coronavirus.

El abogado y ex fiscal Carlos Gajardo comentó que se trata de una “decisión razonable” considerando la larga discusión que generó entre los ministros del máximo tribunal, cuyos votos respecto a esta medida se dio en fallo dividido 3-2.

“Lo complejo es de qué manera se va a materializar este fallo. Es decir, de qué manera efectivamente se va a poder determinar qué correos son o pueden afectar la seguridad nacional y por tanto no pueden ser conocidos ni incautados por la fiscalía”, aseguró el abogado.

Sin embargo, añade, no existe claridad respecto a qué órgano será el que decida qué correos se pueden o no revisar. “Uno podría hipotetizar al menos tres situaciones: que sea la Fiscalía con la policía que desarrollen este discernimiento y por lo tanto decidan qué correos pueden estar en la hipótesis de afectar la seguridad nacional”.

Otra opción sería que el propio Minsal sea quien decida qué correos no puede dar a conocer, y una tercera alternativa sería que un juez conozca estos correos electrónicos y decida cuáles no comprometen la seguridad nacional.

Afectación a la seguridad nacional

Ahora bien, ¿cuáles son los riesgos a la seguridad nacional que reviste el entregar estos correos? Un voto minoritario resaltó el hecho de que el Minsal en ningún momento explica cómo se afecta esta seguridad, limitándose a explicitar que eso ocurría.

“Ese fallo de minoría es de dos ministros titulares de la Corte, (Jorge) Dahm y (Haroldo) Brito, mientras que el voto de mayoría es de un ministro titular y dos abogados integrantes. Finalmente sigue siendo 3-2, pero da cuenta de la relevancia que tiene la opinión de los ministros titulares de la sala penal“, afirmó Gajardo.

En ese sentido, señaló que “no está de ninguna manera justificado de qué manera se afecta la seguridad nacional con la entrega de estos correos“.

Investigación basada en antecedentes

Además, el ex persecutor comentó que, en paralelo, la policía en Francia realizó un allanamiento a las oficinas del Ministerio de Salud y los domicilios del actual y de la ex ministra de la cartera, todo en el marco de la investigación que se realiza en torno al manejo de la pandemia en el país europeo. “Para desmentir esa idea de que Chile es el único lugar donde se está investigando posible comisión de delitos en el tratamiento de la pandemia”, señaló.

“Ya hay bastantes antecedentes que dan cuenta que efectivamente podría haber habido cierta alteración de la información, y eso habilita para hacer la investigación. Aquí no es que la Fiscalía esté saliendo a pescar a ver si pudiera haber un antecedente. No, ya hay antecedentes concretos y permitieron que un juez de garantía considerara plausible las diligencias”, afirmó Gajardo.

En esa línea, aseguró que la crítica de que los fiscales “salen a pescar” da cuenta de que “hay personas a las que no les gusta ser investigadas”.

“Persecución política”

Por otro lado, el abogado representante del ex ministro Jaime Mañalich, Gabriel Zaliasnik, ha apuntado que esta investigación responde a una “persecución política” en contra de su representado, algo que para el ex fiscal Gajardo no parece un comentario novedoso.

“A mí más me parece que es un alegato recurrente que se hace de distintas personas vinculadas al mundo político cuando son objetos de persecución. (…) El abogado Zaliasnik ha sido particularmente generoso con esta expresión: en su momento defendió a Alberto Fujimori cuando estuvo en Chile, alegó persecución política; defendió a Iván Moreira, alegó persecución política; defendió a SQM, comparó a la Fiscalía con el Stasi, a ese nivel de persecución política”, comentó el ex fiscal.