“Él sabe que una de sus debilidades es el voto femenino”: Freire y regalo de Kaiser a Matthei durante debate presidencial

El Según el cientista político y académico, el desempeño de los candidatos en estos espacios podría ser determinante para la primera vuelta, especialmente si Jara logra superar el 35% de intención de voto. Nicolás Freire analizo el último debate presidencial, organizado por Anatel, destacando el desempeño de los principales candidatos y las implicancias para la primera vuelta electoral.

Según Freire, Evelyn Matthei hizo un buen uso del espacio, intentando una disputa directa con José Antonio Kast, aunque considera que esa estrategia llegó un poco tarde.

Johannes Kaiser se llevó los elogios del experto por su sólido manejo discursivo y desempeño en los debates.

“Kaiser es el que tiene mejor desempeño en los debates”, aseguró en conversación con Hoy Es Noticia.

El analista también se refirió al momento visual que marcó el debate: el “regalo” de Kaiser a Matthei, que, en su opinión, destacó frente al electorado femenino, un sector donde Matthei muestra cierta debilidad.

“Él sabe que una de sus debilidades es el voto femenino. En términos visuales fue lo que más llamó la atención”, detalló.

En cuanto a Franco Parisi, Freire señaló que aunque se sitúa programáticamente en la derecha, su electorado no necesariamente coincide con esa ubicación, destacando que muchas de sus propuestas son “fáciles” de captar pero poco profundas en contenido.

Por otro lado, el experto aseguró que Jeannette Jara, candidata del oficialismo, ha mostrado un crecimiento sostenido en su desempeño en debates, asumiendo riesgos que le han resultado bien.

Según Freire, será clave observar si logra posicionarse sobre el 35% en la primera vuelta, ya que de superar ese techo, podría desplazar a la candidata del continuismo y obligar a las derechas a negociar rápidamente.

“Para Jara, tener sobre el 35% y sacar 10% de ventaja es el escenario ideal”, puntualizó.