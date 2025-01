Ebensperger (UDI) defiende monumento a Piñera: “Él dio muestra de su amor por Chile y de su compromiso con la democracia”

En conversación con CNN Chile Radio, la parlamentaria de la UDI sostuvo que “si queremos afianzar la democracia y fortalecerla me parece justo un reconocimiento”.

La senadora Luz Ebensperger (UDI) defendió la instalación de un monumento dedicado al expresidente Sebastián Piñera en la Plaza de la Constitución, en la comuna de Santiago.

Este lunes, la iniciativa que busca reconocer la trayectoria política y social del fallecido mandatario, además de su aporte al país, avanzó a Sala con tres votos a favor y uno en contra.

¿Qué dijo la senadora Ebensperger?

En conversación con CNN Chile Radio, la parlamentaria dijo esperar que el proyecto se apruebe en Sala, que “se respete la institucionalidad y, más que eso, que se respete lo que significa la figura de un presidente de la República en nuestro país y un reconocimiento a su trayectoria política”.

“Todas las personas que creemos en la democracia debemos respetar la figura de un presidente que ha ejercido un cargo elegido por la ciudadanía, mucho más allá de si voté o no por él, si me gusta o no cómo lo hizo, pero fue electo democráticamente con el voto soberano del pueblo”, agregó.

En esta línea, la senadora de la UDI sostuvo que si “queremos afianzar la democracia y fortalecerla” en el país, lo que le parece justo es “un reconocimiento, en este caso, al presidente Sebastián Piñera, pero en general a quienes han ocupado el cargo de la presidencia”.

“Yo soy bastante respetuosa, más allá de que uno puede criticar, pero el cargo de presidente de la República debe ser respetado y me parece bien los reconocimientos, más aún el caso del expresidente Sebastián Piñera, que creo que él dio muestra de su amor por Chile y sobre todo de su compromiso con la democracia en momentos bien duros que le tocó gobernar”, cerró Ebensperger.

