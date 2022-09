“Nunca estuve de acuerdo con una época de dictadura“.

De esta forma, el presentador de televisión y fundador de la Teletón, Mario Kreutzberger, más conocido como don Francisco, comenzó su reflexión en CNN Íntimo sobre el período de régimen dictatorial cívico militar liderado por el general Augusto Pinochet.

“No me censuraron, pero tampoco me dejé censurar“, manifestó el hombre que en tiempos de dictadura quedó a cargo de la entretención de un país marcado por torturas, desapariciones y persecución política. Su programa Sábado Gigante fue clave para la distracción de las personas durante los 17 años de régimen militar.

En ese sentido, Kreutzberger afirmó que “no me metí en los caminos de la censura, pero sí me metí en algunos caminos en que yo creía que no me iban a censurar. Por ejemplo, en las cosas que me parecían injustas“.

“Recuerdo que un profesor golpeó a un alumno en Puerto Montt y yo me manejé de manera indignada y dije que el Estado no podía permitir eso. Quizás pude haber tocado algo, quizás eso no se permitía, pero no pasó”, sostuvo.

El salvavidas a su eterno compañero, el tío Valentín

Don Francisco recordó su intervención cuando el programa Pin Pon fue acusado de intervenir marxistamente a los niños en Chile, lo cual derivó en el cierre de dicha transmisión y en la expulsión del pianista Valentín Trujillo, reconocido militante del Partido Comunista (PC).

—Valentín era militante del PC y eso no te importó que pudiera significar un riesgo para ti y lo fuiste a buscar, ¿por qué?

—Ni siquiera lo pensé. No solamente fue Valentín, fueron a varios más. Nosotros no éramos un programa político, nunca fuimos un programa político, entonces las personas podían tener cualquier idea. Yo me negaba aceptar que la gente no pudiera tener la idea que quisiera tener, incluso aunque no me gustara a mí y por eso es que, en ese sentido, logré que algunos pudieran volver a trabajar.

“Fue una época muy difícil, nunca estuve de acuerdo con una época de dictadura”, manifestó.

Finalmente, el animador señaló que “una cosa es que no hable de política y otra cosa es que yo soy un fiel creyente de la democracia: aquel que es un demócrata permite mis ideas y también tengo que permitir las ideas de él”.

