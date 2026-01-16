“No seamos obstruccionistas a un gobierno que todavía no parte”: Labbé critica decisión del PNL y pide unidad de la derecha

El parlamentario sostuvo que marginarse de un gobierno de derecha es un error político y pidió tender puentes con el Presidente electo para apoyar su gestión y fortalecer la gobernabilidad.

El diputado del Partido Nacional Libertario (PNL), Cristián Labbé, marcó distancia de la postura adoptada por su colectividad respecto de no integrarse al próximo gobierno de José Antonio Kast y realizó un llamado a la unidad de la derecha, asegurando que no es momento de imponer condiciones ni de ejercer una oposición anticipada.

En conversación con CNN Prime, Labbé sostuvo que, a su juicio, ningún sector de la derecha debiera marginarse de un gobierno afín ideológicamente.

“Nadie se puede restar a un gobierno de derecha. Esa es mi posición”, afirmó, cuestionando la decisión tomada por el partido y advirtiendo que se actuó con premura.

El parlamentario fue crítico respecto de la posibilidad de asumir un rol opositor desde fuera del Ejecutivo.

“El PNL se apresuró en la toma de decisión. Es un error ser oposición dentro de un gobierno de derecha”, señaló, insistiendo en que la prioridad debe ser respaldar al Presidente electo y contribuir a la gobernabilidad.

En ese sentido, Labbé hizo un llamado directo al equipo de José Antonio Kast a mantener abiertos los canales de diálogo con el PNL.

“El llamado también es a la oficina del Presidente electo para que sigamos tendiendo puentes”, dijo, destacando además la disposición del líder del partido, Johannes Kaiser, a eventualmente formar parte del gobierno.

“Me quedo con la voluntad de Johannes Kaiser de querer estar en el gobierno”, agregó.

El diputado subrayó que el escenario político actual representa una oportunidad histórica para el sector.

“Por primera vez tenemos un gobierno de derecha. No nos podemos restar de apoyar a José Antonio Kast y a sus ministros”, afirmó, reforzando la idea de que las diferencias internas deben quedar en segundo plano.

Finalmente, Labbé reiteró su llamado a la cohesión del sector, advirtiendo contra actitudes que puedan debilitar al futuro Ejecutivo.

“El llamado es a la unidad de la derecha completa, sin egos y sin poner condiciones. No seamos obstruccionistas a un gobierno que todavía no parte”, puntualizó.