“Debería haber renunciado antes a la tesorería”: Sharp se defiende de acusaciones por irregularidades en Achifarp

El alcalde de Valparaíso aseguró que se debería haber desvinculado antes de su rol en la asociación ya que -desde su punto de vista- no tenía un funcionamiento correcto, y señaló que "no se realizaban reuniones de directorio".

El alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp (Transformar Chile) se refirió a las acusaciones que surgieron en los últimos días en su contra por su presunta participación en irregularidades de la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp), en una causa que tiene al ex alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC) en prisión preventiva.

Esto, luego que el exdirector de la Farmacia Popular de Valparaíso y ex gerente de la farmacia popular de Recoleta, Marco Antonio Fernández, asegurara que vio una “despreocupación negligente del alcalde Sharp con el trabajo y los recursos de la asociación”.

Los descargos de Sharp por Achifarp

En conversación con CNN Chile Radio, Sharp aseguró que “hace más de un año fui citado a declarar a la Fiscalía en calidad de testigo y en esa oportunidad tuve la posibilidad de dar mi versión sobre los hechos que la Fiscalía está investigando”.

En ese mismo sentido, sostuvo que “yo renuncié a la tesorería de la Achifarp en septiembre de 2021 por una diferencia respecto a la forma en cómo se estaban realizando las cosas. Y la declaración a la que usted hace alusión, según tengo entendido, es una que el señor Fernández realizó en abril de este año. Por tanto, la fiscalía de alguna forma ponderó de una forma distinta dicha declaración en la forma en que se ha desarrollado hasta ahora la investigación”.

“En la práctica, nunca ejercí el cargo de tesorero”

Consultado sobre los motivos por los que se alejó de Achifarp, indicó que “básicamente la manera en que se desarrolló la administración de Achifarp. Particularmente, en los últimos años -2020 y 2021- no se realizaban reuniones de directorio ni se desarrollaba un funcionamiento que, a mi juicio, debía tener esta asociación. Cuestiones que, a mi juicio, no justificaban que no siguiera siendo tesorero”.

“Ahora, yo en la práctica -y esto también se lo comenté en mi declaración a la fiscal- nunca ejercí con el cargo de tesorero. En la práctica”, recalcó.

En esa línea, recalcó que “básicamente Achifarp tenía un sistema de decisiones que se fueron tomando donde la mayor parte de las decisiones se concentraron en el presidente de la Achifarp, tal cual hay documentos que señalan aquello”.

“Si me permiten, mirando en perspectiva las cosas como se dieron, creo que debería haber renunciado antes al cargo de tesorero. Porque en la práctica, y así lo ha reflejado la investigación, no tomé parte en ninguno de los hechos ni directa ni indirectamente por los que se está investigando”, sentenció.