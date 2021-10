Luego de varios días sin entregar respuestas concretas, el candidato presidencial de Chile Podemos+ Sebastián Sichel, reconoció este jueves que concretó al menos un retiro de sus fondos de AFP para trasladarlos a una cuenta de Ahorro Previsional Voluntario (APV).

Las reacciones desde el mundo político no se hicieron esperar, ya que pese a haber estado categóricamente en contra de la medida durante meses, el presidenciable ahora propone -que de aprobarse- el retiro de fondos previsionales debiese ser del 100%.

Sobre esta controversial situación se refirió el senador socialista, Alfonso de Urresti, quien en conversación con CNN Chile, catalogó la nueva postura del abanderado oficialista como una “manifiesta inconsistencia” política.

“Él ha escrito columnas, ha dicho en diferentes oportunidades que esta era una pésima política que iba a destruir el país, que no era sustentable y luego de ocultar esta verdad durante muchos días (…) termina contradiciéndolo”, aseveró el parlamentario de oposición.

En esa línea, de Urresti recordó las “advertencias” que Sichel esgrimió sobre varios personeros de su sector que respaldan la medida: “estuvo tratando de ejercer su autoridad de líder de la coalición de derecha sobre sus parlamentarios para que se negaran a aprobar el 10%, entonces claramente hay una incoherencia”.

Asimismo, el senador aseguró que no condena éticamente el hecho de que Sichel haya realizado su retiro de fondos, pero sí cuestiona su postura en contra de los retiros: “tú no puedes pregonar que lo que para ti es bueno, no lo pueden hacer otros (…) eso claramente deja al desnudo una inconsistencia en lo que él ha señalado”.

“Esto no es una situación ideológica o que queremos destruir el sistema, o que es por el tema de las elecciones. Imagínese, llevamos más de un año. Claramente, y ahí creo que el candidato Sichel también es en parte responsable de un Gobierno que no dimensionó la magnitud de esta crisis“, aseveró el parlamentario.

De Urresti también planteó que la demanda de la ciudadanía por aprobar un cuarto retiro, respondería a cuestionamientos más generales y una deslegitimización del sistema previsional de Chile.

“Tenemos que tener una profunda reestructuración del sistema previsional porque claramente fracasó. Con esta crisis, con esta pandemia, quedó en evidencia un sistema que no era solidario, que claramente no cumplió los objetivos para el cual fue creado en la década de los 80 por el hermano del presidente Piñera”, recalcó.

El parlamentario agregó que el “sistema se está desmoronando” y que su inviabilidad sería consecuencia de una “estrechez intelectual por parte de las propias AFP” y “por parte del Gobierno de turno”, sin descartar una responsabilidad desde el Congreso.

Respecto a la discusión en la Cámara Alta que se dará el próximo miércoles 6 de octubre, el parlamentario aseguró estar esperando un cambio de opinión por parte de sus pares que rechazan la iniciativa, con el fin de “no darle la espalda a la ciudadanía”.

“Yo soy integrante de la Comisión de Constitución. Invitaremos a todos los actores, a todos los sectores para poder persuadir, para poder convencer y para tener una amplia mayoría, tener los 26 votos para este cuarto retiro. Confío en eso”, afirmó el senador del PS.

Por otro lado De Urresti aseguró que las declaraciones de Sichel afectaron negativamente su candidatura presidencial y que esta sería una “oportunidad” para “candidatos serios”, apuntando -desde su criterio- a Yasna Provoste y Gabriel Boric.

“El problema es que Sichel quedó de mentiroso. No solo de haber ocultado una información, negarse, tratar de hacer un ejercicio retórico de que este era un debate moral, acusar a la izquierda, cuando él sacó su 10%. Él fue presidente del Banco del Estado, lo mismo que el ministro de Hacienda que era director de Codelco. Eso es una frescura”, señaló el parlamentario.

Asimismo, el legislador calificó como una “irresponsabilidad” el hecho de que tras haber cuestionado retiros del 10%, ahora, el abanderado oficialista apueste por un retiro del 100%, agregando que el cambio de opinión de Boric y Provoste sobre el cuarto retiro no representan “un defecto, al contrario”.

“Cuando tú mientes, cuando tú engañas a tus electores, cuando tú engañas a la opinión pública (…) y te niegas a decir que habías retirado el 10% y luego lo dices cuando prácticamente ya te pillaron, eso es mentir. Eso no es cambiar de opinión, es mentir y creo que ahí hay una gran diferencia entre unos y otros”, finalizó.