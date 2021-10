Durante esta jornada el candidato presencial de Chile Podemos +, Sebastián Sichel, confesó que hizo retiro de sus fondos previsionales y propuso la extracción total de las AFP, en caso de que se apruebe el proyecto que busca un cuarto retiro.

Esto ha generado un terremoto en la coalición del gobierno y ha puesto en duda el futuro del proyecto del cuarto retiro de los fondos previsionales, que se comenzará a discutir en el Senado.

Para profundizar en este tema, CNN Chile conversó con el senador de la Unión Demócrata Independiente, Claudio Alvarado, quien aclaró que en esta acción del candidato no existe nada ilegítimo.

“La ley establecía que cualquier persona podía hacer uso de ese beneficio, por ahí no hay ningún pecado. El efecto mediático se ha provocado porque el reconocimiento de haberlo retirado, llega un poco tarde, pero es totalmente legítimo. Lo que señaló el gobierno en su minuto fue una recomendación, no una obligación. Lo retiró, punto, vuelta la página y mirar hacia adelante”, aseguró.

Sin embargo, fue este mismo parlamentario que luego del último debate presidencial, señaló que “claramente anoche Kast le dio una lección a Sichel de cómo ir a buscar al electorado de derecha, además lo hizo con tranquilidad, pachorra, seguridad y con astucia”, aunque salió a explicar estos dichos. “Yo sentí que al interior de los parlamentarios se estaba creando una suerte de desafecto, que había que ponerle ojo y mejorar la relación y comunicación. Y en un debate cuando no se daban respuestas por parte del candidato de Chile Podemos + a las inquietudes del sector de centro derecha, y el otro sí lo hacía, se generaba una preocupación”, sostuvo.

Respecto al apoyo de su partido a la candidatura de Sichel, Alvarado afirmó que “la UDI es un partido con disciplina, con una institucionalidad, y fuimos a una primaria y llevamos a nuestro candidato y fuimos derrotados. Lo que corresponde es que todos apoyemos y entreguemos nuestras capacidades para lograr un triunfo en la presidencial”.

A pesar de esto, el senador advierte que existe una posibilidad de que algunos parlamentarios de su sector no hagan una campaña a favor del candidato presidencial. “Los parlamentarios en época de campaña son muy sensibles a lo que se dice y lo que se hace. Y en una primera vuelta la fuerza territorial la lideran los parlamentarios en sus zonas. Lo que hay que evitar es que un candidato le empiece a decir a su electorado que da lo mismo, vote por Kast o Sichel, pero vote por mí. Y eso se evita con una buena coordinación y comunicación”, advirtió.

A pesar de esto, se siente confiado en que la carta de su coalición pasará a segunda vuelta, pero no sabe con que porcentaje.

“Creo que no hay riesgo que pase a una segunda vuelta. Lo que me preocupó en su minuto, es cómo pasa a una segunda vuelta. Mientras más diferencia existe entre Sichel y Kast, más posibilidades tenemos de un triunfo en la segunda vuelta. No hay ninguna duda de que Sebastián Sichel pase a una segunda vuelta. Lo importante es que esta sensación de que la candidatura está un poco frenada, hay que romperla rápido”, sentenció.

Cuarto Retiro

En las próximas semanas, el proyecto de cuarto retiro de los fondos previsionales pasará a discutirse en el Senado, donde no se sabe cómo votarán los representantes de la coalición de gobierno. Alvarado, quien fue ministro Secretario General de la Presidencia cuando se aprobó el primer retiro, admitió que se ha mostrado decepcionado del actuar de algunos parlamentarios de su sector.

“La vez que se discutió el 10% yo era ministro de Estado y defendí que era una mala política pública y, cuando vi que mi propia coalición abandonó al gobierno dando los votos para que se aprobara, dije que era minuto de dar un paso al costado. Y cuando el día martes vi que la oposición necesitaba 93 votos, y tiene 83, y seis de ellos se abstuvieron o votaron en contra, e hizo que solo fueran 77. Pero luego llegan parlamentarios de mi propia coalición y entregan 18 votos. Eso da cuenta de un desorden descomunal“, señaló.

“Hay una falta de control sobre los parlamentarios y que nadie está mirando el futuro del país. Esa irresponsabilidad de los parlamentarios está motivada por el sálvense quien pueda, yo tengo una elección y tengo que ser elegido, no importa lo que pase con el país”, agregó.

Respecto a la votación en el Senado, expuso que nuevamente depende de su sector la aprobación o el rechazo de este proyecto. “Depende exclusivamente de nuestra propia coalición, y una coalición de gobierno tiene que darse cuenta de ese daño que tiene este proyecto para el futuro del país. Espero que mis colegas senadores que antes han votado a favor y ahora están en una postura contraria, porque existe un contexto distinto, lo que corresponde es actuar con responsabilidad”, concluyó.