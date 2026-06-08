Daniel Mansuy por decisión del SII sobre plataformas de apuestas online: “La señal que da el gobierno es muy extraña”

El Servicio de Impuestos Internos (SII) declaró que las casas de apuestas deberían pagar impuestos por las rentas que perciben.

Esta decisión me parece problemática por al menos tres tipos de motivos.

El primero es que la justicia, en varios fallos, ha dicho que esta actividad es ilegal y debe ser ilimitada y, al mismo tiempo, el Congreso está justamente discutiendo su regulación.

¿No habría sido más razonable esperar el resultado de esa regulación antes de empezar a percibir los ingresos a través de los impuestos de esas actividades?

Segundo motivo: este gobierno busca restaurar el orden. Restaurar el orden significa hacer cumplir la ley y, por tanto, la señal que da el gobierno es muy extraña respecto de que, por un lado, restaurar el orden, y por otro lado quiero cobrar el impuesto a actividades sin importar si son ilícitas o no.

Ese doble discurso no se entiende bien.

Tercer motivo: Todos sabemos que las casas de apuestas afectan a los más jóvenes y muchas veces a los niños. La penetración que tienen en el fútbol y en la publicidad de los deportes, por ejemplo, es hoy día muy, muy grande.

¿Cómo un gobierno que pone tanto énfasis en la familia y en la niñez, lo que me parece bien, razonable y estoy de acuerdo, dialoga eso?

¿Cómo dialoga ese gobierno que pone énfasis en la familia y en la niñez con estar legalizando de hecho y de facto las casas de apuestas que operan en la opacidad legal?

Me parece que, al menos por estos tres motivos, el gobierno o bien debería dar una explicación coherente, que yo hasta acá no he escuchado, o bien simplemente revisar su decisión.