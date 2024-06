Mansuy aborda el estado de la derecha ante las elecciones: “No hay ejes, no hay temas, no hay grandes propuestas”

El panelista de Tolerancia Cero abordó las propuestas de la actual oposición de cara a los comicios de octubre. Señalando que la falta de propuestas se debe a la gestión de las dirigencias de los partidos.

¿En qué está la derecha? Fíjense ustedes las discusiones que ha tenido el sector en los últimos días. Una discusión presidencial completamente anticipada respecto a si va a haber primaria, quién va a entrar en la primaria, qué partidos llevan candidatos o no.

En disputa municipal, ¿qué vamos a hacer con el Partido Demócratas? ¿Qué va a pasar con Amarillos? ¿Cómo se maneja la presión del Partido Republicano que quiere llevar muchos candidatos en lugares competitivos? Lo mismo pasa en la elección de gobernadores. Hay comunas emblemáticas como Maipú, yo lo llevo diciendo mucho tiempo, donde la derecha todavía no tiene un candidato que quiera ir a esa elección, que es muy importante por el alcalde actual oficialista, quien tiene una proyección política evidente.

Tampoco hay propuestas programáticas definidas, no hay ejes, no hay temas, no hay grandes propuestas hasta ahora. El país está en crisis. Juan Pablo Luna nos acaba de decir algunas de las categorías y algunos de los problemas que enfrentamos, que son extraordinariamente graves. Y, sin embargo, la derecha parece no tomar definiciones importantes, parece confiar que la próxima presidencial está ganada y peor, parece confiar que el próximo periodo va a ser algo así como una taza de leche.

Yo me pregunto si es que efectivamente se puede ganar una elección en estas condiciones y si se puede gobernar bien de este modo. Ojo, no todo esto es responsabilidad de la candidata Evelyn Matthei, me parece que es más bien de los partidos y de los dirigentes. Pero me parece que los desafíos de la derecha son enormes y hasta ahora nadie parece darse por enterado.