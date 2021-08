El pasado jueves se dio a conocer la determinación del Servicio Electoral, de no validar las candidaturas presidenciales de Gino Lorenzini (IND) y Diego Ancalao (La Lista del Pueblo), quienes no cumplieron con los requerimientos necesarios para oficializar sus respectiva carreras hacia La Moneda.

La situación generó una fuerte polémica, sobre todo entre los miembros y adherentes de Lista del Pueblo, luego de que se diera a conocer que la impugnación a la campaña de Ancalao se debió a que más de los 23 mil patrocinios que presentó, fueron registrados en una notaría que dejó de operar en 2018 y cuyo notario falleció en febrero del presente año.

Tras esta situación, la tienda que respaldó al dirigente mapuche anunció una querella criminal en su contra por falsificación de instrumento público. En tanto, la defensa de Ancalao anunció que solicitará antecedentes al Servel con el fin de revertir la situación.

En ese contexto es que el ex candidato presidencial de la colectividad, Cristián Cuevas, se refirió a la situación en conversación con el programa Hoy Es Noticia de CNN Chile, donde abordó los conflictos internos que esta situación estaría generando en la Lista del Pueblo.

“Yo lo he dicho, para mí no fue sorpresivo. Era una crónica de una muerte anunciada porque el propio Ancalao no había pasado los filtros que tenían que ver con las credenciales que la propia Lista del Pueblo y su coordinador político habían puesto como dispositivos para poder participar del proceso del debate y elección del candidato o candidata presidencial del cual, quien habla fue elegido en todos los espacios deliberativos y también por unanimidad el día viernes de hace ya dos semanas”, señaló al respecto el ex sindicalista.

Cuevas además se refirió a su nominación previa como candidato presidencial -que después fue cancelada para priorizar una “consulta ciudadana”-, asegurando que dentro de la tienda existe un grupo que “hizo caso omiso” a los hitos que logró el partido durante las elecciones de convencionales.

“Yo me refería más bien al señor Mauricio Menéndez y a Rafael Ferrada, y ese entorno minoritario que obviamente buscaba a través de una candidatura hacer un negocio que le fuera rentable a partir de los financiamientos de la propia política, a través de los espacios institucionales, ese es el negocio que se les acabó”, aseguró Cuevas en torno a sus acusaciones contra miembros de la tienda, respecto a supuestos intereses lucrativos.

En ese sentido, el ex abanderado advirtió que las malas prácticas que denunció en su momento “no contaminan ni dañan el gran esfuerzo que hace la mayoría de la militancia de la Lista del Pueblo que trabajó arduamente en mi pre candidatura”.

En esa línea, el dirigente social explicó que dichas malas prácticas lo alejaron de sumarse a la consulta ciudadana que impulsó la colectividad: “por eso yo no acepté el chantaje de ir a una primaria que ya estaba en falta, porque se desconocía el propio itinerario que la Lista del Pueblo se había dado y no respetaba los acuerdos que se habían establecido. Entonces, este es un grupo minoritario que no contribuye en nada a la acción política, ni a la cuestión pública”.

Cuevas insistió en la responsabilidad de Menéndez y Montecinos por el quiebre al interior de la colectividad, señalando que ellos fueron quienes impulsaron la realización de primarias “inventadas”, catalogando el hecho como un acto “irresponsable”.

“Con todo esto, ¿qué nos queda a nosotros? Primero, hacer un mayor esfuerzo. Vamos a recorrer el país, vamos a apoyar a los candidatos independientes. Vamos a apoyar con todo a Fabiola Campillai, candidata a senadora y vamos a recorrer apoyando a candidatos independientes y a diputados por todo el país que tengan la probidad, la ética y el camino del bien común y también acompañar el proceso constituyente. Esta situación particular de la Lista del Pueblo deberán resolverlo aquellos que enlodaron y finalmente dañaron la fe pública”, sentenció el ex sindicalista.