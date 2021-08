La abogada de Diego Ancalao, Mila Chávez, recurrió al Servicio Electoral (Servel) para solicitar los antecedentes y argumentos que gatillaron la impugnación de la candidatura presidencial del representante de la Lista del Pueblo (LDP).

En entrevista con CNN Chile, la defensora señaló que, como equipo, “no contamos con la resolución que dictó el Servel ni con los antecedentes que fundan el rechazo de su candidatura. Entonces, a fin de ejercer la tutela judicial, los derechos que tiene nuestro cliente y amigo, Diego Ancalao Gavilán, hemos comparecido al Servel a solicitar copia de la resolución y de todos los antecedentes que fundan la misma, toda vez que entendemos efectivamente que el notario donde se autorizó estas firmas está fallecido, pero está fallecido desde febrero de este año”.

Bajo ese punto, Chávez afirmó que en este caso “lo que corresponde es que la Corte de Apelaciones en un proceso dicte una resolución y se nombre un interinato y ese interinato cumple la labor de ministro de fe hasta que la Corte de Apelaciones nos hace un concurso y nombra un titular”.

“De existir responsables, deben ser sancionados”

Tras ser consultada si existe o no algún tipo de irregularidad en las firmas en cuestión, la profesional respondió que “la verdad es que si existiera la figura del interinato y estas firmas se hubiesen obtenido y autorizado bajo esa figura, las firmas que acompañó el candidato Diego Ancalao serían válidas. De no ser así, de existir alguna irregularidad, habría responsables, encargados territoriales, quienes habrían conseguido estas firmas en una situación bastante anómala”.

“En ese contexto, hay que dejar en claro que las responsabilidades penales en Chile son personales, que Diego Ancalao se encuentra absolutamente afectado, consternado, no solo por lo que respecta a la buena fe de su candidatura, a la calidad de que es un mapuche el que juntó las firmas y que promovía el debate plurinacional en esta campaña y que, evidentemente, no afecta y no debiera afectar tampoco a la Lista del Pueblo”, agregó.

De esta forma, Chávez afirmó que “de existir responsables, estos responsables deben ser sancionados luego de una investigación y debido proceso”.

La abogada también aprovechó el espacio para señalar que “Diego Ancalao no ha sido requerido por un órgano persecutor. No ha sido requerido ni notificado de esto, salvo lo que nos enteramos ayer por la prensa”.

“Pensamos que se podría revertir la situación”

Chávez también comentó que, como equipo, “nos hemos encontrado con que el Banco de Créditos e Inversiones (BCI) habría autorizado algunas actividades precisamente ante el mismo notario en marzo de este año y en junio de este año. Eso nos hace pensar, nos hace presumir, de que habría la figura del interinato que tendríamos que investigar también”.

Finalmente, la defensa de Ancalao recalcó que “lo que queremos es que este hecho se esclarezca a la brevedad posible y también pensamos que se podría revertir la situación”.