Martínez confirma que eliminaron imágenes polémicas de la franja de Winter: “Fue un error porque ofendió a nuestros compañeros de lista”

La presidenta del Frente Amplio aseguró en CNN Chile Radio que se eliminó el registro de Tombolini y otras imágenes cuestionadas tras el reclamo del Partido Radical.

La presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, confirmó este lunes en CNN Chile Radio que las imágenes polémicas incluidas en la franja de Gonzalo Winter fueron eliminadas tras los reclamos del Socialismo Democrático.

¿Qué dijo Constanza Martínez sobre la franja de Gonzalo Winter?

Martínez explicó que en el primer spot se usaron “imágenes de archivo que eran ampliamente conocidas” y que, tras la molestia del Partido Radical por la aparición de Patricio Tombolini, se decidió excluir ese fragmento. “Se le pidió a Estrategia, que es parte de quienes plantean la franja. Apenas se nos solicitó, borramos esas imágenes”, señaló.

Consultada sobre si reconocía un error, respondió: “Lo que se plantea es que es un error, porque también ofende a nuestros compañeros de lista. Lo que sí planteo es que la intención no era esa, y eso es bueno decirlo”.

La franja ha sido cuestionada por aludir a políticas impulsadas durante los gobiernos de la Concertación, como el CAE o las concesiones.

Sobre ello, Martínez sostuvo que “es legítimo discutir los efectos que tuvieron ciertas políticas públicas” y que “el CAE fue una política que trajo consecuencias a muchas familias”.

“No nos podemos llevar la pelota”

También respondió a las declaraciones de la candidata Carolina Tohá, quien acusó al Frente Amplio de “vivir en el año 90”. “Yo quiero ser parte de una coalición que mira al futuro. Reconocemos avances de la ex Concertación, pero también decimos que hay deudas pendientes que no pueden ser ignoradas”, indicó.

Martínez insistió en que el bloque oficialista debe mantenerse unido tras las primarias del 29 de junio: “Me parecería que es una regla mínima de cualquier competencia: el que gana, gana. No podemos ser como Quico que se lleva la pelota para la casa si es que uno no gana”.