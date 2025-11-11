Coloma respalda cuestionamientos de Matthei a Kast por vidrio blindado: “No coincide el discurso” sobre seguridad

El parlamentario sostuvo que un liderazgo en esa área debe reflejar coherencia y cercanía con la ciudadanía, destacando que la meta es “volver a vivir tranquilos y recuperar los espacios públicos”.

El senador de la UDI, Juan Antonio Coloma, se refirió al cruce que hubo entre la abanderada de Chile Vamos, Evelyn Matthei, con el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, luego de que este cerrara su campaña en Viña del Mar con una mampara de vidrio blindado con tres paredes y un fuerte despliegue de seguridad, el pasado 7 de noviembre.

“Durante 8 años luché como alcaldesa en contra del crimen organizado, en contra del de la delincuencia, en contra del comercio ilegal, no me escondí nunca detrás de un vidrio, lo que hice fue proteger más bien a los vecinos, a los patrulleros, a los carabineros, a la gente que está haciendo la pega”, sostuvo Matthei en el último debate presidencial.

¿Qué dijo Coloma?

“Yo tuve una reacción parecida a la de Matthei”, aseguró el parlamentario en conversación con Tolerancia Cero.

“Cuando el tema número uno del país es la seguridad, y quien busca asumir un rol de liderazgo se muestra cuidándose del tema, genera una sensación de que no es lo que uno esperaba de alguien que va a asumir esa responsabilidad”, agregó.

Coloma sostuvo que, en su opinión, “no coincide el discurso” de Kast con las prioridades que exige el contexto actual.

“No voy a condenar a nadie por eso, pero la idea es terminar en un país donde podamos volver a vivir tranquilos, a estar en la plaza. Y eso es un poco lo que ha planteado Evelyn Matthei”, puntualizó.