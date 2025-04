Tohá minimiza presión por candidatura de Vodanovic: Se impondrá la propuesta que conecte con la ciudadanía

La candidata presidencial del PPD se pronunció sobre la proclamación de Paulina Vodanovic y destacó la necesidad de construir una mayoría amplia dentro de la centroizquierda, con el objetivo de ser la opción mayoritaria en las próximas elecciones, poniendo este objetivo como el principal foco de la discusión.

La candidata presidencial del PPD y exministra del Interior, Carolina Tohá, se refirió este lunes a la proclamación de la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, como abanderada presidencial de su colectividad, en medio de la definición de las cartas del oficialismo para una primaria.

En conversación con CNN Chile, Tohá abordó el momento político que atraviesa su sector y destacó la importancia de enfrentar este proceso con unidad.

“Lo que va a dirimir la elección son las y los votantes. La propuesta que conecte mejor con las preocupaciones de la ciudadanía y demuestre más fuerza para enfrentar a la derecha será la que se impondrá. Al final, lo que definirá no es el peso de los partidos, sino la capacidad de representar a la ciudadanía”, afirmó.

Consultada sobre si la proclamación de Vodanovic fue una señal política del PS, la exministra fue enfática.

“No, es que yo no me dedico a especular sobre las razones de los otros. Aquí estamos focalizados en hablarle al país, en proponer un proyecto de gobierno, en nutrirlo con la perspectiva de muchos actores de la sociedad civil que tienen opiniones y no siempre son escuchadas”.

Tohá también descartó cualquier posibilidad de bajar su candidatura tras la llegada de Vodanovic y la posible división de votos en el oficialismo.

“En esta candidatura no nos vamos a bajar por lo menos. Estamos afirmes, si no, no hubiéramos dado los pasos que dimos. Lo reflexionamos mucho antes de decidirlo y cuando lo decidimos es porque había una convicción profunda”.