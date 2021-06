El candidato presidencial de Evópoli, Ignacio Briones, defendió su programa de Gobierno y aseguró que es “el más completo” de todos los aspirantes a La Moneda.

En conversación con Rafael Cavada en CHV Noticias y CNN Chile, el ex ministro de Hacienda afirmó que “es el más ambicioso. En los próximos días vamos a presentar el programa más detallado, donde participaron cerca de 200 personas entre profesionales e ideas de electores. Creo que lo fundamental es que no cabe dudas que nuestro país requiere cambios. Yo no le tengo miedo a las reformas”.

“Pero hay que hacerlos con seriedad, y con seriedad no significa que con fomedad o avanzar poco. Porque no cuesta nada hacer ofertones”.

Lee también: La programación especial de CNN Chile y Chilevisión en la previa y post debates de primarias presidenciales

Además, se apuntó a que una de sus propuestas más importantes tiene que ver con “el costo de la vida”, debido a los gastos que tienen las familias chilenas, especialmente aquellas que tienen bajos salarios.

Aquí, el ex ministro de Hacienda propone “una renta mínima, significa que con plata del Estado vamos a hacer una transferencia directa al bolsillo de las trabajadoras y trabajadores de forma de completar su renta. Es decir, alguien que gana el salario mínimo, aseguraremos de que reciba un complemento, de forma de asegurar que ningún trabajador formal tenga un ingreso líquido mensual inferior a $400 mil.”.

“Esta es una política cara que implica una modificación sustantiva a la política social en Chile”, agregó.

Pensiones

Respecto al área de las pensiones, Briones indicó que este tema “se viene debatiendo hace muchos años y no se logra avanzar por este tironeo (entre la izquierda y la derecha). Mi propuesta es que ninguna persona que jubile, en lo inmediato, tenga una pensión inferior al salario mínimo líquido, es decir, a $260 mil líquido”.

También, la ex autoridad apuntó a hacer una reforma que sea un “ahorro a través del consumo”, el cual funcionaría con devolver parte de lo que la ciudadanía gasta en bienes básicos.

Lee también: Elecciones internas en RN: Desbordes y Chahuán miden fuerzas para presidir la colectividad

Finalmente, el aspirante a La Moneda volvió a referirse al abrazo que se dio con Sebastián Sichel en el momento de aprobación de los primeros montos del IFE, cuando ambos eran parte del gabinete.

“Ese fue un saludo, no fue una celebración. Pero sí reconozco que ese monto fue bajo ($65 mil por carga). Un mes después yo encabecé un acuerdo nacional para llevar ese ingreso a $100 mil, y ese fue muy importante porque se llegó al 80% del Registro Social de Hogares.