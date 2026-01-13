“Ha sido un lujo”: Boric respalda rol del PC y dice sentirse “orgulloso y contento” de tener su colaboración en el Gobierno

El mandatario aseguró tener "un profundo respeto" hacia el Partido Comunista y destacó el trabajo realizado junto a autoridades militantes de esa colectividad durante los últimos 4 años.

El Presidente Gabriel Boric abordó este martes su relación con el Partido Comunista (PC), destacando sus “credenciales impecablemente democráticas” y valorando el aporte de sus militantes al Gobierno, en la recta final de la administración.

En conversación con Tolerancia Cero, el mandatario afirmó sentirse “orgulloso y contento” de haber contado con la colaboración de integrantes del PC en su administración, subrayando que los desacuerdos forman parte del debate propio de una coalición diversa.

“Es de conocimiento público que tuvimos algunas diferencias con las posiciones que en algunos momentos emanaban del partido. Me parece parte del debate propio de una coalición”, señaló.

Sobre los desacuerdos en posturas sobre la situación de países como Cuba y Venezuela que tuvo con el PC, Boric fue enfático en recalcar que la política exterior de Chile es definida exclusivamente por el Presidente de la República y que “eso no se negocia”.

En ese contexto, el jefe de Estado hizo un llamado a fortalecer la unidad de los sectores progresistas, incluyendo a la izquierda, la centroizquierda y el centro, especialmente de cara a los desafíos electorales.

Recordó que en la última elección presidencial “obtuvimos en conjunto el 42% de los votos”, lo que, a su juicio, refuerza la necesidad de mantener el diálogo y la cohesión interna. Asimismo, Boric mencionó que estos debates no son estáticos y que continúan desarrollándose al interior de los partidos.

“Tengo un profundo respeto por el Partido Comunista. El trabajo con el ministro Gajardo, con la ministra Vallejo, con la subsecretaria Petersen y con el ministro Cataldo ha sido un lujo”, puntualizó.