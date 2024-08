“Lo bloqueé de WhatsApp porque estaba en un momento difícil”: Rubilar explica por qué se había distanciado de Codina

La candidata a alcaldesa de Puente Alto además abordó las acusaciones de "matonaje político" de Felipe Ossandón y recalcó que "yo siempre respeté los caminos institucionales".

Karla Rubilar abordó su campaña a alcaldesa de Puente Alto, para apoder suceder a Germán Codina como máxima autoridad de la comuna más poblada de Chile.

En conversación con CNN Chile Radio, la ex ministra y ex intendenta metropolitana abordó los dichos de Felipe Ossandón, quien acusó matonaje político al bajar su candidatura por la misma comuna en la que competirá ella.

Respecto a esta situación, Rubilar aseguró que”es una persona que puede estar enojada y eso lo puedo comprender”.

Del mismo modo, recalcó que “yo siempre respeté los caminos institucionales. Cuando el concejal Ossandón pidió una encuesta, yo dije que estaba disponible. Cuando pidió la primaria, yo la acepté. En ese contexto, él se subió a la primaria y después se bajó. En esto, uno tiene que tener una sola línea“.

Distanciamiento con Codina

También se le preguntó a Karla Rubilar por el episodio vivido con el actual alcalde Codina, luego que él revelara en una entrevista que ella lo había bloqueado de WhatsApp.

Si bien -posteriormente- a través de redes sociales se mostraron juntos nuevamente y dieron por superado el episodio, se le preguntó por los motivos que la llevaron a tomar dicha decisión.

Sobre este punto, Rubilar fue consultada si es que lo bloqueó de WhatsApp, ante lo que respondió: “La verdad, sí. La política requiere honestidad. Yo lo bloquée porque estaba en un momento personal muy serio. Yo no quería saber nada más que dedicarme a este familiar que está viviendo una situación compleja y que, lamentablemente, dado el nivel de exposición, no me ha quedado otra que aclarar”.

“Yo estaba en un momento muy difícil, tomar la decisión respecto de si era capaz o no de enfrentar esta campaña. Y, efectivamente, quizás no fue la mejor respuesta que yo debí haber tenido“, sentenció.